Compara diputado de MC nuevo material educativo con fentanilo

El diputado y presidente del Comité Directivo Estatal de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez, equiparó el efecto de los nuevos libros de texto de primaria con los daños del fentanilo en la niñez.

Aseguró que buscan adoctrinar a nuestros hijos con la mentalidad empobrecedora y victimista del régimen populista y anunció la creación de un frente junto a padres de familia, docentes y especialistas para rechazar la distribución de los nuevos libros de texto en Chihuahua.

“Este fentanilo populista que son los libros de texto vienen a generar un enorme rezago educativo y lo más peligroso, a meterle ideología a la cabeza de nuestros hijos. Es un acto perverso de la federación que ahora los niños no aprenderán matemáticas pero aprenderán desde el primer año a hacer un mitin político, a crear asambleas; no aprenderán español pero sí sobre los movimientos de guerrillas comunistas”, declaró.

El legislador chihuahuense advirtió que el gobierno federal pretende distribuir estos libros pese a suspensiones concedidas por el Poder Judicial, pues no se sustentan en un plan de estudio porque no fueron hechos por especialistas, sino por un venezolano, ex asesor de Maduro como Max Arriaga, que ha convertido a este material educativo en una herramienta política.

Ante estos hechos, Francisco Sánchez adelantó que presentará una serie de amparos para garantizar que estos libros no se distribuyan en las escuelas de Chihuahua por lo que convocó a los padres de familia a sumarse a esta defensa de la educación y los derechos de la niñez.