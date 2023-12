Compara Duarte justicia actual con burdeles

/ Momentos en que el exgobernador encara a la jueza / César Duarte durante la audiencia

Chihuahua.- El exgobernador del Estado, César Duarte Jáquez, comparó la justicia en Chihuahua con un burdel, tras estallar en contra de la jueza Valentina Meléndez Olivas, quien ratificó la prisión preventiva que lo ha mantenido preso durante 18 meses, en una audiencia de revisión de medida cautelar solicitada por el imputado, debido a que considera que su vida está en riesgo por los diversos padecimientos que lo aquejan.

Concluida la audiencia de ayer, Duarte Jáquez sufrió una crisis y enfrentó a la jueza a la cual le señaló que como gobernador, creyó en la transformación del sistema judicial y construyó el edificio que hoy es el Centro de Justicia, pero ante los atropellos que considera se han cometido en su contra, mencionó que hubiera sido mejor dejar ese espacio para los burdeles que había en esa zona, ya que eso representa mejor lo que ocurre en los juzgados.

El enojo del imputado se debió a que la jueza señaló que en su caso, no es computable el tiempo que ha estado en prisión ya que la dilación en el proceso se debe a los recursos promovidos por su propia defensa, como amparos y la reciente apelación que presentó por no haber sido admitidos todos los testigos que buscaba desahogar en juicio oral.

Ante esto, el exgobernador recalcó que la determinación de la juzgadora es como aplicarle una sentencia de cadena perpetua sin siquiera haber llegado a juicio. El reclamo del exmandatario subió rápidamente de tono, primero contra los agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE), a quienes acusó de ir a mentir al juzgado. “Esas mentiras que aquí vienen a decirlas, que yo lo entiendo, no lo digo en lo personal, pero la manera que les dicen que digan y las mentiras que vienen a decir aquí de ninguna manera acreditan la sarta de mentiras”, añadió.

Posteriormente, su inconformidad fue hacia la jueza, a quien le dijo que él creyó en la justicia siendo gobernador. “Me metí en diez mil problemas para lograr que aquí se construyera este edificio para dignificar la justicia, pero hoy como la veo más valdría haber dejado el sótano y las piqueras y burdeles que había aquí en el barrio de San Pedro, porque ambientaban perfectamente la manera en que hoy imparten la justicia. Yo pensé que usted tenía un poco de moral y se lo digo con todo respeto, hoy usted se pasó la raya”, expuso.

Estos comentarios generaron la reacción de la jueza, quien le pidió mantener la compostura, pero el exgobernador reviró señalando que era ella la que debía de haber mantenido la compostura e incluso la calló al decirle: “Y no hable, porque usted casi nos

come con los ojos cuando nos atrevemos a abrir la boca”.

Por tal motivo, Meléndez le ordenó que saliera de la sala, a lo que Duarte se negó y les expresó a los trabajadores del poder judicial que hicieran lo que tuvieran que hacer, pero que no se retiraría.

Luego de estos momentos de tensión, Duarte recriminó que a la jueza le saldría más barato que él se muriera, por lo que Meléndez le insistió que saliera. “Usted me tiene en la cárcel, no señorita usted no me manda, yo no me voy a ir”, destacó.

Seguido de esto, la jueza abandonó la sala, mientras que los agentes procesales sacaron a los testigos y a los abogados de la defensa, para retirarlo a puerta cerrada.

César Duarte llegó a Chihuahua el 1 de junio de 2022, luego de haber permanecido en una cárcel de Florida durante casi dos años en espera de su extradición. El 5 de junio se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y, desde entonces ha permanecido en el Cereso de Aquiles Serdán, del que ha egresado en varias ocasiones debido a problemas de salud. Se le acusa de los delitos de peculado y asociación delictuosa por un monto de 96 millones 665 mil 253 pesos, dentro de la causa penal 3041/2019, y de otro desvío por 120 millones de pesos, bajo la causa 1260/2017.