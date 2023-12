Comparan a México con la selva del Darién

De nueva cuenta en menos de un mes cientos de migrantes se encuentran varados en la ciudad de Chihuahua con pocas opciones para continuar su viaje que no sea seguir caminando los cerca de 365 kilómetros que separan la capital de la frontera.

En su travesía por México los migrantes fueron abandonados en vagones en medio de las vías en Ceballos, Durango, según manifestaron varios de ellos. Debieron caminar y fueron auxiliados en un operativo en Jiménez y posteriormente llegaron a la ciudad desde donde incluso, explicaron, si se les deja abordar el tren temen ser dejados de nueva cuenta a la deriva, sin contar con un permiso de tránsito y en temporada alta no hay autobuses para ellos ni tampoco transportes de plataforma accesibles o que puedan llevarlos.

Ante la incertidumbre de este viaje y las dificultades los migrantes lo consideran una “selva de cemento”, con más complicaciones que cruzar la Selva del Darién, el tramo más peligroso de la ruta migrante centroamericana.

Aunque afirmaron que los vagones en los que venían estaban a reventar con cientos de migrantes los operativos en los que se les deja varados obligan a que se dispersen y los vulneran al dejarlos en grupos más pequeños que son detenidos por Migración y devueltos al Sur de México o incluso a expensas de grupos delictivos, consideraron.

Es así que en esta dispersión varios grupos se encontraban ayer en distintos puntos de la ciudad. Frente a la Central Camionera algunos pasaron la noche en el frío esperando poder comprar un boleto para Juárez, no obstante si no cuentan con permisos o identificación mexicana no se los vende, explicaron.

Algunos solicitaban viajes de vehículos de plataformas digitales, mismos que también les comentaban que no podían hacer este viaje, y de ser así es un precio que algunos de ellos no pueden costear.

Asimismo distintos grupos ingresaron a los patios de Ferromex, al Sur de la ciudad, donde dijeron que en esta ocasión se les permitió el ingreso y no fueron molestados. Sin embargo se mantenía en ellos la incertidumbre de los operativos, de que pudieran ser bajados o como ya les sucedió abandonados en medio del desierto chihuahuense.

“Lo que pasa es que nos dejan botados a la mitad del camino, en el desierto donde no hay nada, ni agua ni comida y con los niños que necesitan comer, que no pueden con eso”, explicaron viajeros venezolanos, ya que con ellos viajan muchos niños menores de edad, algunos de apenas tres años que no cuentan con ropa abrigadora.

Algunos de ellos presentaban golpes y laceraciones derivadas de que abandonaron algunos trenes aún en movimiento. Con frío y sin alimentos y varados sobre las vías por la incertidumbre de lo que les puedan hacer es que señalaron que tal vez pasarán los próximos días en Chihuahua debido a que por la Navidad se pararán las actividades ferroviarias.

“No quieren la presencia del migrante aquí, pero no nos dejan avanzar. Estamos tan cerca de la frontera, pero tan lejos también. Las horas más peligrosas que traemos de esta travesía. Lo que pasa ya uno en México es peor que en la Selva”, expresaron los migrantes.

