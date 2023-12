Compra Anticorrupción a proveedor corralista

/ El Diario publicó en ediciones pasadas la adjudicación de contraros millonarios por parte del Gobierno del Estado a la empresa Edenred

Chihuahua.- Sin justificar la excepción de una licitación pública, la Fiscalía Anticorrupción asignó un contrato para la compra de gasolina a un intermediario que no vende combustibles, Edenred México, un proveedor favorecido con contratos por más de mil 700 millones de pesos durante la administración pasada.

La Auditoría Superior del Estado (ASE), en la revisión financiera de la fiscalía, detectó el servicio de suministro y control de combustible por adjudicación directa sin justificar, por un monto de un millón 400 mil pesos, a favor de una empresa cuyos contratos con el Gobierno del Estado ya habían sido cuestionados en años anteriores.

La auditoría de cumplimiento financiero practicada a la Fiscalía Anticorrupción contiene la observación de que la dependencia adjudicó, bajo el procedimiento de excepción a la licitación pública en su modalidad de adjudicación directa, al proveedor denominado Edenred México, S.A. de C.V., el servicio de suministro y control de combustible a través de estaciones afiliadas para su flotilla de vehículos.

El monto mínimo del contrato es de un millón de pesos y el máximo de un millón 400 mil pesos, según lo determinado en la revisión, para surtirse entre el primero de febrero y el 31 de diciembre del año 2022.

“Durante el proceso de auditoría se revisó que las contrataciones realizadas por la entidad fiscalizada se hubieran realizado de conformidad a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado. Del análisis a la justificación en la que fue basada la excepción a la licitación pública, se determina que no se cumplen los supuestos de excepción señalados por el Comité Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua”, establece la observación.

De acuerdo con las normas vigentes, las adjudicaciones directas proceden cuando “no existan bienes o servicios alternativos o sustitutos técnicamente razonables, o bien, que en el mercado exista una sola persona oferente”.

“Lo anterior no se cumple, ya que el proveedor, Edenred México, no es una empresa expendedora de combustible... es decir es un intermediario en el suministro de combustible. Lo anterior se confirma en la cláusula segunda del contrato, en el cual se establece el cobro de una comisión por el servicio del 1.6% sobre consumo de combustible, cobro de dispositivos TAG de $55.00 por cada uno y mensualidad de TAG de $5.00 por cada uno”, señala.

La Fiscalía Anticorrupción respondió a ese señalamiento con argumentos a favor de la adjudicación directa, luego de considerar las condiciones de mercado.

“Adicionalmente a lo anterior, es necesario no dejar de considerar la naturaleza exacta del servicio público que presta está fiscalía, el grado de complejidad, especialización, sigilo, que requiere en su ejercicio. Por lo que hace necesario la contratación de un servicio de suministro y control de combustibles adecuado a tan compleja, especializada y sensible actividad; la cual debido a que abarca todo el territorio del Estado, requiere de la prestación del servicio de combustibles en todo el territorio estatal e incluso fuera de este cuando con motivo de acuerdos de colaboración con otras fiscalías estatales, haya que acudir fuera del Estado de Chihuahua; por lo que en sensibles casos se debe de contar con lugares en donde surtirse gasolina y lubricantes, que estos sean lugares donde se privilegie la seguridad del servidor público; lugares donde se pueda surtir de combustible a las unidades sin necesidad de traer dinero en efectivo e incrementar las disposiciones del combustible cuando se requiera, pues incluso por las actividades propias a realizar no están exentas de prolongarse más allá de lo inicialmente previsto”, afirmó.

La respuesta fue considerada insuficiente por la ASE, instancia que insistió en que Edenred México no es una empresa expendedora de combustible, por lo tanto, no cumple con el supuesto de excepción para que sea considerado como oferente único, ya que el servicio que le fue contratado consistió en “el suministro y control de combustible a través de estaciones afiliadas…”.

Por ello mismo, la Auditoría procedió a la promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria, para que la Secretaría de la Función Pública continúe la investigación del hallazgo detectado o bien, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que no justificaron el supuesto de excepción.

EL FAVORITO DE LAS GASOLINAS EN EL PASADO

Entre los años 2017 y 2020 se adjudicaron, sin licitación, siete contratos a la empresa Edenred México para suministro de combustible a la flotilla vehicular estatal, que suman mil 739 millones 227 mil pesos, de acuerdo a otras revisiones de la Auditoría Superior del Estado.

De acuerdo con los resultados del informe de la revisión de la Cuenta Pública 2020 de la ASE, el último contrato fue otorgado el 31 de diciembre de 2020 por 315 millones 428 mil 565.63 pesos, según el acta SH/ADE/125/2020.

Este fue para adquirir “suministro de combustible para la flotilla vehicular y maquinaria propiedad de Gobierno del Estado de Chihuahua”, en el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021.

Sin embargo, de acuerdo con el artículo 74 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública de Chihuahua, el monto para otorgar una licitación directa no debe exceder 36 veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización vigente (en este caso a 2020), es decir, un millón 141 mil 603.20 pesos.

Según la observación presentada por la ASE, la Secretaría de Hacienda justificó la adjudicación del contrato al afirmar que no había en la entidad otra empresa que ofreciera esos servicios, además de realizar una investigación de mercado para demostrarlo.

Sin embargo, la Auditoría detectó que esta justificación no se cumple, ya que el proveedor Edenred México no es una empresa expendedora de combustible, sino que actúa como un intermediaria al prestar un servicio de reportes de consumo de gasolina y control, permitiendo la entrega de gasolina en las estaciones que se encuentren afiliadas al proveedor bajo el sistema ‘ticket car’.

Asimismo, derivado de la investigación de mercado realizada por la Secretaría de Hacienda para dar cumplimiento al artículo 72 fracción I del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Chihuahua, se advierte que hay por lo menos cuatro proveedores en el estado que pueden prestar el servicio.

Según las licitaciones publicadas en la página de Contrataciones Chihuahua, desde el 2017 esta empresa ha logrado los contratos para el suministro de combustible para la flotilla de Gobierno otorgados por la Secretaría de Hacienda estatal.

El primero se firmó el 31 de enero de 2017 por 145 millones 726 mil 183 pesos, el cual sería para el año fiscal 2017 según consta en la licitación pública número SH/ADE/008/2017. El 18 de octubre del mismo año se le otorgó otro contrato por 60 millones 112 mil 110 pesos, según se establece en la licitación número SH/ ADE/088/2017.

Para surtir de combustible a la flotilla del Estado en el año 2018, la Secretaría de Hacienda entregó dos contratos a Edenred México, el primero por 297 millones 401 mil 51.30 pesos firmado el 17 de enero de 2018 (contrato SH/ ADE/001/B/2018), mientras que el segundo se firmó el 21 de noviembre de 2018 (contrato SH/ ADE/071/2018) por 102 millones 452 mil 431.75 pesos.

El 31 de diciembre de 2018, de acuerdo con la licitación pública SH/ ADE/094/2018, la Secretaría de Hacienda firmó con Edenred el contrato para suministro durante el 2019 por 432 millones 173 mil 545.22 pesos.

La misma empresa logró el contrato de suministro de combustible para el año 2020, según consta en el contrato SH/ ADE/114/2019, el cual fue otorgado por la Secretaría de Hacienda el 31 de diciembre de 2019 por un monto de 385 millones 984 mil 97.22 pesos.