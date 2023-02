Comunicado aclaratorio de Armor Life Lab

Ciudad de México, 06 de febrero de 2023.- La empresa Armor Life Lab, hace del conocimiento general que derivado de las distintas notas periodísticas referentes a los acontecimientos que han tenido lugar en el Estado de Chihuahua, específicamente en aquellas cuyo encabezado llevan por título: “ Hecho en México, el equipo táctico Mexicle” y “Empresa que fabricó arsenal mexicle ofrece hasta vehículos blindados”, publicadas por dos de los periódicos de mayor circulación en dicha entidad federativa, “El Diario de Juárez” y El Diario de Chihuahua”, respectivamente. Es menester señalar, respecto a los hechos narrados y acusaciones realizadas en contra de nuestra respetable empresa en las publicaciones anteriormente citadas, las aclaraciones siguientes: 1. Como empresa comprometida con la sociedad, respetamos y valoramos la libertad de expresión de los medios de comunicación, misma que nuestras leyes protegen e impulsan. No obstante, no compartimos ni admitiremos se realicen manifestaciones subjetivas, con base a hechos falsos, por el contrario, condenamos dichas acusaciones que bajo ninguna circunstancia permitiremos perjudiquen el correcto raciocinio social. Ya que, arribar a conclusiones condicionadas a premisas falsas, atenta contra lo establecido por nuestra constitución en su artículo sexto, al tener que las citadas manifestaciones atacan los derechos de terceros, en este caso, nuestros clientes y nuestra empresa. 2. Es por ello que respecto al aseguramiento de equipo táctico al grupo criminal denominado “Mexicles”, ARMOR LIFE LAB, se deslinda de tener algún tipo de relación comercial o de diversos fines con cualquiera relacionado con la delincuencia organizada. Toda vez que nuestra empresa cuenta con diversos criterios y requisitos que tanto personas físicas como morales deben de cumplir a efecto de adquirir los productos que ofrecemos. Ello en atención a las normas nacionales e internacionales que se nos imponen y, como empresa del ramo, tenemos el deber de cumplir. 3. ARMOR LIFE LAB se encuentra desde días previos al presente comunicado realizando las gestiones y acciones legales necesarias mediante un grupo de abogados enviado a la ciudad fronteriza del Estado de Chihuahua, Ciudad Juárez, para auxiliar a las autoridades competentes en la investigación de la probable comisión de hechos con apariencia delictiva. 4. Asimismo, nos encontramos actuando arduamente con la finalidad de que sean reparados los daños ocasionados en nuestro agravio como persona moral, mismos que derivan de un mal manejo de información, la cual que ha sido manipulada con fines desconocidos. Tomando en consideración que todo dato e información con la que nosotros como empresa contamos se encuentra resguardada bajo los estatutos y avisos de privacidad previamente establecidos, los cuales, por supuesto, están y estarán en cualquier momento a disposición de la autoridad competente facultada que, de manera fundada y motivada, solicite para realizar las investigaciones que considere correspondientes para allegarse de los indicios probatorios necesarios para la averiguación de la realidad de los hechos. 5. Hacemos un respetuoso llamado a las autoridades competentes, a fin de que, como lo establece el artículo 21 de la Constitución Politíca de los Estados Unidos Mexicanos, se direccione la investigación con la finalidad de dar con los culpables de estos lamentables hechos ocurridos en perjuicio de la sociedad y se ejerciten las acciones legales necesarias en contra de quienes resulten responsables, para con ello dar certeza y seguridad jurídica a la ciudadanía. La cual ha sido mal informada a través de la publicación y difución de noticias amarillistas, cuya intención aparenta buscar perjudicar la imagen de una empresa que cumple con las normas, se encuentra debidamente consolidada y es socialmente respetada y reconocida, misma que lleva varios años sirviendo y apoyando con compromiso social en favor de la seguridad de nuestro país. 6. Finalmente, confirmamos nuestro compromiso de colaborar y coadyuvar en todo momento y bajo los estrictos lineamientos establecidos en nuestras normas, para castigar tan lamentables hechos; y REITERAMOS NUESTRO COMPROMISO SOCIAL CON LA SEGURIDAD DE NUESTRO PAÍS, precisando, como ya quedo establecido en líneas anteriores, QUE NO NOS RELACIONAMOS NI VENDEMOS NINGÚN TIPO DE PRODUCTO O EQUIPO BALÍSTICO DE USO TÁCTICO A PERSONAS O GRUPOS PERTENECIENTES A GRUPOS CRIMINALES. John Valbuena Director General Armor Life Lab S.A. de C.V.