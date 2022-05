Con 90 años María sufre la falta de agua

Doña María Inés, habitante de la colonia Rosario, ha sufrido la falta de agua por las complicaciones de salud que enfrentan ella y su familia. Ella con 90 años, así como uno de sus hijos que tiene una colostomía no han podido llevar a cabo las limpiezas necesarias de heridas y procesos, según destacaron por la falta de agua. Señalaron que por ello debieron invertir el dinero que tenían para los alimentos en pagar a un servicio privado que llenara su tinaco.

“Los del agua que andaban dando no me hicieron caso, mi mamá pues tiene incontinencia se me orinó y pues cómo la limpiaba si desde hace días no tenemos forma de conseguir el agua”, comentó la hija de María Inés.

Para esta familia, que señalaron no cuentan actualmente con muchos recursos económicos, el invertir en pagar por el agua y luego de nueva cuenta pagar su recibo es una circunstancia que les afectó también en su economía familiar, ya que este servicio en su caso es indispensable.

“Yo tengo tres enfermedades y a mi hijo que tiene su colostomía se le puede hasta agusanar, y no nos parece justo que nos quedemos sin dinero porque ni caso nos hicieron”, destacó por su parte María Inés.

