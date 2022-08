Con 'diablitos' 20 mil casas

Gabriel Avila/El Diario

Chihuahua.- En la ciudad de Chihuahua están colgados irregularmente del sistema eléctrico entre 15 a 20 mil usuarios, revelaron funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad al empresariado local durante las mesas de análisis de la prestación del servicio de luz eléctrica y la serie de apagones registrados en la localidad.

A su vez, la Comisión Federal de Electricidad precisó que ya fue instalada una subestación móvil en la Planta Norte de la ciudad de Chihuahua, con el objetivo de ampliar la capacidad de transformación y distribución de energía.

Indicaron que técnicamente no se trataba de una nueva planta para mejorar el servicio, sino de una subestación móvil que permitía ampliar la infraestructura instalada.

En torno a los usuarios que gozan del servicio en forma irregular, el asesor del Frente de Consumidores, Carlos Loya dijo que es verdad que hay un número importante de familias, de usuarios que están en “huelga de pagos contra la CFE” en Chihuahua.

Recordó que por lo que hace a Fedeco, tienen unos 20 años en esa lucha y junto a otros cuatro grupos formaron el Movimiento Amplio de Resistencia Civil (Marc).

Carlos Loya dijo que no podía hablar a nombre de los otros grupos del Movimiento, por lo que únicamente puede decir que Fedeco dijo desde el 2002 iniciaron una serie de acciones para evitar que la CFE les cobrara injustificadamente por el servicio.

Recordó que en ese tiempo buscaron acercarse con los superintendentes de la CFE a quienes les indicaron que no se negaban a pagar, solo que no les exijan más allá de lo que podían colaborar, a lo cual, se negaron y amenazaron que, de no pagar el recibo, les iban a cortar el suministro de luz eléctrica.

Al respecto, también los miembros de Fedeco, dejaron claro que, si les cortaban la luz, ellos se iban a reconectar, y luego recibieron la amenaza de atenerse a una demanda legal.

Fue a partir del siete de febrero del 2002, cuando los integrantes del Frente de Consumidores se declararon en “huelga de pagos de la CFE”, debido a que el entonces presidente de México, Vicente Fox, publicó un Decreto donde se quitaba el subsidio a las tarifas de consumo doméstico y se creó el DAC, que significa Doméstico de Alto Consumo, con el fin de cobrar una tarifa más alta a quienes pasaran de 500 kilowatts-Horas por bimestre.

Por ello, si se pasaba esa cantidad de energía, el usuario se quedaba sin subsidio y prácticamente la mayoría de la gente se quedaba sin subsidio en Chihuahua durante el verano, cuando por las altas temperaturas era necesario ocupar el aire acondicionado y la refrigeración.

Indicó que, sin tener el dato puntual de cobro por kilowatt, ronda ahora en tres pesos, por lo que, si se consume 501 por tres, lo más bajo se le cobra al usuario mil 500 pesos.

Planteó que quien tiene una tiendita en casa, prácticamente se le disparo el cobro de la energía eléctrica, y prácticamente se fueron a la quiebra tan solo por esa nueva forma de cobro.

Carlos Loya dijo que esta estrategia planteada desde el neoliberalismo se dio para favorecer a las grandes cadenas comerciales y los nacientes minisúper de conveniencia.

A decir, de la CFE la gente pobre no consume más de 500 kilowatts por bimestre, pero está claro que con las altas temperaturas promedio que se tienen en Chihuahua, no se puede tener una casa habitación sin aire acondicionado y refrigeración, con lo cual, fácilmente se dispara el consumo eléctrico y con ello, llegan las altas tarifas.

Recordó que, desde hace años, se dejó construir en Chihuahua vivienda de adobón y el mismo Infonavit, solo financiaba aquellas construidas con block y en su caso ladrillo, pero las constructoras en un afán de abaratar sus costos van por el primero, aunque sea un material que facilita las elevadas temperaturas en las casas.

Con ello se generaron necesidades a las familias de adquirir equipos para ambientar los hogares y prácticamente dejaron sin posibilidad de pago de las altas tarifas que se les cobra por la energía eléctrica.

Dijo que ante las elevadas tarifas que exige la CFE a los usuarios domésticos, en todo el país son miles y miles de personas que ocupan el sistema sin pagar, sea a través de los llamados “diablitos” colocados de manera clandestina, y otros, no incurren en eso, ya que lo hacen de manera organizada y de frente.

Apuntó que en el ámbito nacional se tiene también una agrupación denominada del Red Nacional de Resistencia Civil, constituida en el 2007 y sigue vigente, que agrupa a los usuarios domésticos y de pequeños negocios que demandan tarifas acordes a los ingresos de las familias.

El asesor de Fedeco indicó que también se lucha y exige a los legisladores para que eleven a derecho humano el servicio de la energía eléctrica en el artículo cuarto constitucional, como se hizo a su vez, con el agua para uso doméstico.

Señaló que, en el caso del agua al ser considerado un derecho humano, a nadie se le puede restringir por completo el servicio, y lo mismo se quiere para la electricidad.

Finalmente, apuntó que el número de usuarios que no pagan a la CFE por el servicio de energía eléctrica, ya se le hizo un serio problema en todo el país y en Chihuahua mismo, por lo que urge dar una solución a este problema.