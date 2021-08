Con placa en Palacio, reclaman homicidio de Miroslava Breach

Silvestre Juárez/El Diario

Chihuahua.- La agrupación Propuesta Cívica, colocó una placa de mármol a los pies de las escalinatas de Palacio de gobierno, en la puerta que da a la calle Libertad, con motivo de recordar su natalicio hace 58 años y exigir justicia en el caso de su crimen, ocurrido en marzo del 2017, por sus publicaciones relacionadas con la narcopolítica.

Fue en la zona en donde el gobernador Javier Corral Jurado desciende de su camioneta oficial para entrar a palacio cuando acude a este sitio, en donde se colocó el pesado elemento de mármol, en el cual se incluyó la frase “No se calla la verdad matando periodistas”.

El sitio en donde se colocó la placa, fue rodeado por integrantes de colectivos feministas, para apoyar en el sentido de que se fuera a reprimir la acción o que las personas que transitaran en el lugar, resultaran lastimadas.

Para la colocación, se requirió de una maquina con la cual se cortó el azulejo, para posteriormente dejar fija la placa y colocarle unos tornillos, a la par de que se entonaban cantos diversos, incluidas las mañanitas feministas.

Dicha placa, además de que es en memoria de la periodista Miroslava Breach, se recordará a los 15 periodistas asesinados en esta entidad, los cuales son los siguientes: José Ramírez Puente, José Luis Ortega Mata, José Barbosa Bejarano, Enrique Perea Quintanilla, Gerardo Guevara Domínguez, Saúl Noé Martínez, Candelario Pérez Pérez, David García Monroy, José Armando Rodríguez Carreón, Ernesto Montañez Valdivia, Norberto Miranda Madrid, Jaime Omar Gándara, Isabel Cordero Martínez, Guillermo Alcaráz Trejo, Luis Carlos Santiago Orozco, Hugo César Muruato Flores, Francisco Javier Moya Muñoz, Héctor Javier Salinas García, Ernesto Araujo Cano, Jaime Guadalupe González Domínguez, Jesús Adrián Rodríguez Samaniego, Miroslava Breach Velducea, Teresa Aracely Alcocer y “Barbara Greco” Arturo Alba Medina.

Propuesta Cívica contó con el apoyo de Reporteros Sin Fronteras y el Committee to Protect Journalists y la valiosa convocatoria de Movimiento Malinche, El Comité de la Diversidad de Chihuahua, Cheros A.C. y Unión y fuerza de mujeres trans chihuahuenses A.C.

Mientras no se presenten ante la justicia a los demás, seguirá impune: Sara

Sara Mendiola Mendiola, directora ejecutiva de la agrupación Propuesta Cívica y quien fungió como representación social de la familia de la periodista Miroslava Breach Velducea, en el juicio de Juan Carlos Moreno Ochoa “El Larry”, autor material del crimen, comentó que mientras no se presenten ante la justicia a los demás responsables, el caso seguirá estando en el cajón de la impunidad.

“Para nosotros no es un caso que esté en plena justicia, claro que no, el caso sigue estando en el cajón de la impunidad y lo hemos dicho así, el caso no dejará de estar en la impunidad hasta que todos los responsables sean juzgados por este crimen”, comentó.

Expresó que la exigencia desde Propuesta Cívica, es que se lleve a todos los responsables de este lamentable crimen ante los tribunales de justicia, cerca de donde estaba Sara, deteniendo la placa conmemorativa, manifestantes portaban una pancarta con las imágenes de Alfredo Piñera Guevara y José Alberto Luévano Rodríguez, a quienes relacionaban con el crimen de la periodista.

Respecto a la situación en la que se encuentra el caso, comentó que uno de los autores materiales, identificado como Juan Carlos Moreno Ochoa “El Larry”, está sentenciado a 50 años de cárcel, al comprobar su plena participación en el crimen, así como Hugo Amed Shultz, exalcalde de Chínipas y quien también y fue sentenciado a ocho años de prisión como auxiliador en el crimen.

“A cuatro años del asesinato, tenemos a dos participantes en prisión, existen todavía dos órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar, una contra un autor material y otra contra el autor intelectual, la investigación sigue abierta”, comentó la directora.

Mendiola Mendiola enfatizó que reconocía que había avances, a pesar de que después de 11 meses del asesinato de Miroslava Breach, el caso se estaba diluyendo porque la investigación estaba en manos de la autoridad local, por lo que se tuvo que impugnar para que pasara al fuero federal.