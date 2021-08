Con plantitas saca adelante a su familia

El Diario El Diario

Chihuahua, Chih.- Emilia López, de 52 años, se dedica a cultivar diferentes tipos de plantas para intercambiarlas por despensa, ya que su situación económica es desfavorable, además de apoyar a sus hijos y nietos.

Generalmente se instala en el Parque Urueta, por la Calle 27 o Manuel Gómez Morín, donde con otras compañeras ofertan macetitas con cactus, suculentas, así como la vistosa tradescantia pallida o pollito morado, como le dicen popularmente.

Dijo que otras personas las venden muy baratas, pero en su caso, ha decido intercambiarlas por paquetes de despensa, ya que son más necesarias debido a la crisis económica generada por la pandemia del Covid-19).

Acompañada de una de sus hijas y su nieto, Emilia dijo que en este icónico parque es donde usualmente se instala, pero también acude a los tianguis y otras áreas verdes, casi siempre los fines de semana.

“A veces nos va bien, pero otras no se acerca la gente. Al principio las vendíamos pero como no son realmente muy caras, decidimos que trajeran despensa, que siempre es necesario para toda la familia. Si no comemos, no vivimos”, comentó.

Dijo que también vende en su domicilio en la Calle Progreso No. 3102 y a veces se instala entre la Vialidad Los Nogales e Industrias.

¿Desea ayudarla?

Puede comunicarse al 6141789808 o acudir a su domicilio en la calle Progreso No. 3102