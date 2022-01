Con reserva de dominio 70% de bienes asegurados a Aras

/ Edificio en el que operaba Aras en el Centro de esta ciudad

Emilio Hernández Mata, abogado y representante para pleitos y cobranzas de la empresa Aras Investment Business Group S.A.P.I. de C.V. , dio a conocer que hasta el 70 por ciento de las propiedades aseguradas por la Fiscalía General del Estado (FGE) tienen reserva de dominio, es decir, que la firma no puede disponer de ellos porque no ha terminado de pagarlos.

La autoridad aseguró 73 propiedades supuestamente relacionadas con la empresa en tres momentos diferentes, el 26 de noviembre, 3 de diciembre y 1 de enero, sobre las cuales se declaró un embargo precautorio, por lo que Aras no tendría dominio de 51 de ellas.

Hernández Mata recordó que el pasado 29 de noviembre se interpuso un amparo ante un juez de Distrito con motivo de estos embargos, del cual espera tener una resolución favorable el próximo mes, pues Aras, como persona moral, no puede ser sujeto de derecho penal, además de que no se ha acreditado la comisión de ningún delito que justifique el aseguramiento de los activos.

Por otra parte, reiteró que la Fiscalía también tiene bajo su resguardo bienes que no están a nombre de la empresa ya que las vendió a terceros desde octubre del año pasado y por lo que también se interpondrían amparos.

Tal es el caso de las residencias construidas en los lotes 56, 57, 58 y 59 de la manzana Uno, en el fraccionamiento Pedregal de Alba, que están a nombre de Flor Edith Salazar Rojas, esposa del anterior CEO de Aras, Armando Gutiérrez Rosas.

El abogado subrayó que se encuentra a disposición de las autoridades para ser notificado por cualquiera de las 632 demandas civiles interpuestas en contra de la S.A.P.I., así como para responder a citatorios que pudiera hacer la autoridad ministerial respecto a las 3 mil 388 querellas que hay en la Fiscalía General del Estado (FGE).

En este sentido, negó que se esté escondiendo de los actuarios del poder judicial, pues él puede ser localizado en su despacho, con dirección calle Pekín #1205, en la colonia El Palomar, el cual está registrado ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). “Desconozco la situación del Tribunal. no se me ha intentado notificar a pesar de que he aparecido ante medios en varias ocasiones”, dijo.

También comentó que hasta la fecha no se le ha citado por el Ministerio Público para declarar en lo personal, pero sabe que varios asesores han sido convocados para participar como testigos, ante lo cual Aras los ha exhortado a atender el llamado de las autoridades.