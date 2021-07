Con sacrificios supera la pandemia

Sergio Alvídrez/El Diario

Chihuahua.- Orlando Barraza Chávez, propietario de la compañía de recorridos turísticos “Chihuahua Bárbaro”, logró superar la crisis económica derivada de la contingencia sanitaria por el coronavirus (Covid-19), que a pesar de haber cerrado durante muchos meses, no hubo despidos del personal y actualmente están en proceso de recuperación y hasta con nuevos proyectos para el disfrute de la población.

Reconoció que el año pasado fue el más complicado porque era cero entrada de ingresos y sólo había dos opciones, el cerrar definitivamente o continuar con sacrificios y no desamparar a su gente, éste último fue el camino que tomó y parece que la recuperación va por buen camino.

De ser maestro de Historia a ser dueño de una de las empresas turísticas más importantes en el estado, no fue de la noche a la mañana, ya que todo comenzó con un sueño que poco a poco se volvió realidad.

Aunque la compañía nació en 2007, fue un año antes, cuando comenzó a idear este tipo de atracción turística, que mezclaba mucho al historia propia de Chihuahua con recorridos y el fin era hacerlo entretenido pero a la vez, aprender.

De esta manera, se comenzar con algunos actores, limitaciones en paseos, rentar un trolebús como atractivo para la gente, actualmente cuentan con ocho trolebuses acondicionados, donde hay diversos paquetes de recorrido de una hora y media aproximadamente, guiados por personajes históricos de Chihuahua, lo que genera un placer, conocimiento de historia y hacen el paseo muy ameno.

Otros paseos incluyen visitas al exterior de sitios icónicos como Museo Casa Chihuahua, parque El Acueducto, la Catedral, el Santuario de la Virgen de Guadalupe, la Cruz Verde, monumento al Héroe de Tres Castillos, la Antigua Penitenciaría, Casa Chihuahua, Casa Juárez, Quinta Gameros, Cine Azteca, entre muchos otros; también están los recorridos de leyendas con personajes históricos, todos interpretados muy acertadamente con actores profesionales.

Esta modalidad ha funcionado durante este periodo vacacional a la espera de que pronto pase la contingencia y volver a tener recorridos llenos, poder entrar a los inmuebles y que la gente pueda tener la gran experiencia, tanto los turistas como los ciudadanos.

Recordó que “Chihuahua Bárbaro” también han podido ser punto para las diferentes rutas de viaje para otros sitios atractivos de la entidad como Barrancas del Cobre, Creel, que si bien, son buenas noticias, su fuerte son los paseos temáticos de grupos grandes por las diferentes calles del Centro.

“Ha sido un año muy difícil, pero con mucho esfuerzo, mucho sacrificio, estamos saliendo adelante, al menos pudimos sacar el gasto operativo, los salarios de los muchachos, los pagos y seguir dando un buen servicio. También están los paquetes de viaje a la sierra que se espera acudan muchos turistas”, comentó el propietario de la compañía, quien aseguró que no han dejado desamparados a las 40 personas que tiene su plantilla laboral, aún con la crisis económica, no obstante reconoció que 10 personas renunciaron por cuenta propia.

Cuentan con más de 25 actores para todos los recorridos, así como personal de venta, publicidad, guías turísticos, operadores de trolebús y administrativo.

Incluso, para esta temporada de julio, acaban de sacar un nuevo recorrido denominado “Nocturna”, que son leyendas famosas de mujeres como es “La Planchada”, “La Niña de las Lomas”, “La Llorona”, “Pascualita”, cuyo recorrido es ir a los sitios icónicos donde se dice aparecían estas mujeres y una actriz hace un emotivo y terrorífico monólogo.

Llama la atención de acudir a la plaza contigua al Hospital Central, donde también se hace una mención y homenaje al personal de salud, por su labor y sacrificio en el combate a la pandemia; van a la casa abandonada de la colonia Lomas, donde sale una excelente joven actriz que interpreta a la supuesta aparecida, luego van a los Jardines del Mortero para ver a la Llorona Revolucionaria y también acuden a una representación de Pascualita.

Reconoció que aunque no fue nada fácil estar más de cinco meses sin recibir ningún ingreso, cancelaciones constantes, apertura y cierre variados por las decisiones ambivalentes de las autoridades de salud, un punto importante es el ahorro para este tipo de circunstancias, ya que de no haber tenido guardados, no se podría continuar con todo, incluido el pago de la gente, razón por la que hizo un llamado a emprendedores y propietarios de negocios a siempre tratar de tener un colchón, para algún día enfrentar este tipo de crisis.

“Chihuahua Bárbaro” surge como un proyecto turístico cultural, con el recorrido historias y leyendas de Chihuahua. El cual escenifica la historia de la ciudad a través del teatro, sus museos y a bordo de un tranvía. Miles de personas han disfrutado de nuestros paseos, contando con diferentes tours teatrales, así como paseos turísticos a: campos menonitas, grutas de nombre de Dios, Santa Eulalia de Mérida, Sierra Tarahumara, Zona Arqueológica de Paquimé, etc. Así como nuestras obras teatrales diseñadas para congresos y eventos especiales. Somos una empresa socialmente responsable al brindar nuestros servicios a precios accesibles. A lo largo de los años hemos crecido ofreciendo la más alta calidad en recorridos turísticos”, comentó el empresario de 43 años, quien recordó que todos los paseos se dan con medidas sanitarias, ya que tienen la certificación “Punto Limpio”, por lo que se mide la temperatura, aplican gel antibacterial, hay sana distancia y uso obligatorio de cubrebocas.

Comentó que ya ha tenido acercamiento con las autoridades electas, principalmente con Marco Antonio Bonilla Mendoza, quien estará a cargo de la Presidencia Municipal y se ha visto muy interesado en colaborar lo mejor posible para fomentar este tipo de atractivos para tener más visitas a la capital del estado.

También dijo que espera mantener la buena relación y atender aspectos como de limpieza urbana y seguridad pública, principalmente para los paseos, que muchos son de noche y en exteriores, por lo que se cuida mucho la integridad de los turistas.

Los horarios ya no están tan restringidos y hay durante todo el día; generalmente se puede preguntar por los paseos en los módulos del Centro Histórico, principalmente el que está en la calle peatonal de la Victoria o las oficinas centrales por el mismo corredor casi en esquina con la Ocampo, o llamar al teléfono 614 425 00 06 o ingresar para preguntar en la página de Facebook.