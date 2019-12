Local

Con tecnologías, Chihuahua tiene oportunidad increíble para crecer: Salim Ismail

El conferencista participó en el Congreso Internacional de Empresarios (IEM) 2019 con su ponencia "How to grow your Company 10X"; aseguró que los sectores agrícola, automotriz y de manufactura pueden dar un salto cuántico

De la Redacción/El Diario

martes, 17 diciembre 2019 | 21:30