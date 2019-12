Conavim ya tiene diagnóstico de alerta de género

Chihuahua.- El diputado secretario de la Comisión de Feminicidios, Benjamín Carrera Chávez, dio a conocer que en fechas recientes fue la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), quien informara que ya tienen con un diagnostico para determinar la aplicación de la alerta de género en Chihuahua.

Sin decir nada más relacionado a este diagnostico, el diputado por Morerna detalló que para poder hacer una declaratoria de género es necesario un grupo de trabajo conformado por académicas locales informen sobre que leen.

Este grupo de trabajo no ha entregado no ha entregado ese documento que se integra a otro documento propiedad de la Conavim esto con la intención de determinar si se aplicaría o no la alerta de género.

Asimismo, el legislador por Júarez recordó que fueron las académicas quienes encontraron un problema fuerte en cuanto al trato de blancas y adicciones en mujeres indigenas al interior de la Sierra.

Benjamín Carrera comentó que la alerta de género es un mecanismo que pide a los municipios la implementación de estrategias para la prevención y la erradicación de la violencia mujeres, por lo cual aseguró que no al apliarse esta alerta no se debería de ver como un castigo al gobierno de Javier Corral y los municipios, sino el hacerles ver que se requiere de más participación para evitar este tipo de actos.

Finalmente, Carrera Chávez dijo que la violencia en contra de las mujeres es una herida abierta que deberá ser sanada de la forma más rapida por los tres niveles de gobierno en apoyo con la sociedad en general.