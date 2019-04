Concesionará Municipio alumbrado público a 15 años

Chihuahua.- El Ayuntamiento de Chihuahua anuncio un proyecto de consesionar el sistema de alumbrado publico a 15 años para hacer una reconversión tecnológica.

Así lo anunció la presidente municipal, María Eugenia Campos Galván, que enviara la propuesta a los regidores a fin de aprobar esta alternativa que permita que en dos años, se cambien las mas de 81 mil luminarias, sistemas, así como la instalación de mil 500 lamparas adicionales a las ya existentes.

No podemos seguir teniendo el alumbrado en terapia intensiva, no podemos remendarlo, hay que darle arreglo ya", expresó la alcaldesa, quien aseguró que dicho proyecto costaría mas de seismil millones de pesos, recursos que el Municipio no cuenta, razón por la que la concesión será a una empresa especializada y que en los 15 años, se termine de pagar.