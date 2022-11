‘Concesionarios deben tener unidades en regla’

El concesionario del transporte de personal de la industria maquiladora es el responsable directo de que sus unidades circulen en completo cumplimiento de las leyes de vialidad y tránsito, así queda establecido en los contratos que se firma con las empresas para la prestación del servicio, dijo ayer el presidente de Index-Chihuahua, Román Rivas Hong.

Señaló que el sector manufacturero no es responsable de que alguna unidad no cuente con la matrícula de ley, como fue el caso de un camión con número económico 33 que chocó el pasado viernes durante la madrugada y no contaba con la placa emitida por la autoridad.

Rivas Hong informó que de hecho, está en proceso la renovación del parque vehicular de transporte de personal en cumplimiento a una reforma de ley, aunque a decir de las mismas autoridades, no será de inmediato, sino de forma paulatina.

“Ya no hay nada qué platicar, está puesta la ley” enfatizó el presidente de Index-Chihuahua, y añadió que ahora están realizando un plan de implementación, y está claro que no se podrá hacer de inmediato, y de hecho, el Gobierno del Estado lo ha entendido así.

Agregó que el sector está en conversación con los transportistas, pero se tiene que liberar primero una situación particular en alguno de los parques industriales para poder seguir con el plan de implementación de renovación de las unidades para que sean de no más de 120 años de antigüedad.

El presidente de Index-Chihuahua indicó que el mismo secretario César Jáuregui en su momento dijo que el cumplimiento de la ley que indica los año-modelo para la prestación del servicio, lleva un tiempo de transición.

Agregó que también influyó en este proceso el cambio de director de Transporte de Ricardo Tuga a Manuel Aguirre, con quien también han tenido varias conversaciones.

Dijo que ahora no hay nada más que cumplir con la ley y es necesario migrar a nuevos modelos de transporte en muchos casos.

Por lo que hace al accidente de un camión que ofrece el servicio de transporte de personal, que no portaba una matricula oficial, solo el número económico 33, dijo que es responsabilidad del prestador de traslado de los colaboradores el trabajar cumpliendo todos los requisitos de ley y los acuerdos que celebre con las empresas.

Indicó que en los contratos se exige el cuidado de todas las condiciones de higiene, el chequeo mecánico de la unidad, verificar que los asientos y todos lo relacionado con el confort de pasajeros se cumpla.

También se le pide prestar el servicio con unidades americanas, que no tiene asientos de vinil, y aunque hay algunas unidades que son viejas, son cómodas y reúnen los requisitos.

Finalmente reiteró que es responsabilidad absoluta del transportista de que todo esté en regla para poder prestar el servicio de transporte de personal, como son los permisos, la calidad de la unidad y tenga todas las regulaciones de ley, como el que el chofer tenga licencia, entre otros.

mquezada@diarioch.com.mx