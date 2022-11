'Concesionarios no pueden ajustar tarifa por su cuenta'

Chihuahua, Chih.- En los últimos once años, la tarifa del transporte público en Chihuahua ha tenido un incremento de únicamente 2 pesos, ajuste que queda por debajo de los índices inflacionarios, así como del incremento que han tenido los combustibles y el costo de las refacciones.

Así lo expresó el secretario general de Gobierno, César Jáuregui, que si bien reconoció que es necesario realizar un ajuste, éste se tendrá que dar una vez que se cumplan con los compromisos adquiridos por parte de los concesionarios como lo es la renovación de las unidades y cumplir con recorridos y horarios establecidos.

Advirtió que, aquellos que realicen un ajuste a la tarifa por su cuenta, se les retirará la concesión, debido a que es el estado quien rige en materia de transporte. Lo anterior, luego de que diversos concesionarios señalaron que realizarían un incremento, con o sin autorización del gobierno estatal.

En este sentido, manifestó que se ha mantenido un diálogo con los concesionarios y las diversas organizaciones que representan y en todos los casos se ha visto la disposición de cumplir con los diversos requisitos y están en revisión de otros puntos, una vez que haya acuerdo, se procederá a firmar la carta compromiso.

Así mismo, manifestó que, el ajuste a la tarifa es algo que tiene que pasar por el Consejo Consultivo de Transporte y hasta el momento no se ha citado a reunión y no hay fecha para que eso ocurra, por lo tanto, no se tiene tampoco una cifra en torno a cuanto podría incrementar la tarifa, pero se tomarán en cuenta factores como la inflación.