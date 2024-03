Concientizan sobre la adopción de perros

Chihuahua, Chih.- Abby Irigoyen, una empresaria exitosa originaria de Chihuahua, fundó 15 años atrás como un pasatiempo el santuario "El Álamo de Zazu" especializado en rescatar perros en situaciones vulnerables y maltratados, además, de concientizar a la población respecto a la problemática creada de los perros callejeros. Debido a las fuertes y directas pláticas de concientización brindadas por Abby Irigoyen, en las últimas semanas la activista ha recibido diversos chantajes y amenazas por parte de usuarios y seguidores inconformes.

"Sabemos que Chihuahua no es uno de los principales estados especializado en adoptar perritos, aún así, nosotros realizamos esta labor y ponemos nuestro granito de arena para en un futuro lograr cambiar las estadísticas de adopciones y de abandono", abundó Abby Irigoyen fundadora y representante de "El Álamo de Zazu" agregando que ella diariamente por las redes sociales y a través de pláticas busca concientizar a las personas sobre los animales y sus responsabilidades y al defender a los animales con la verdad ha recibido diversas amenazas.

Actualmente, "El Álamo de Zazu" cuenta con un total de 35 perros rescatados de condiciones deplorables y su misión está enfocada en luchar por los derechos de los animales y brindarles una vida digna con una familia.

La activista compartió que" yo no escogí rescatar animales, simplemente las circunstancias se fueron dando solas, lamentablemente últimamente la sociedad me ha estado chantajeando por luchar por los animales, pero a mí no me molesta, ya que debido a esta situación más gente abre los ojos de lo que vivimos actualmente".

Al ser una asociación sin fines lucrativos, "El Álamo de Zazu" acepta donaciones en efectivo, yogurth griego, aceite vegetal, manzanas, zanahoria, huevo, artículo de limpieza, entre otros, debido a que la activista brinda una dieta especial de carne a todos los perros del refugio.

Comunmente realizan diversas campañas como rifas y paseos voluntarios con los perros del refugio, con el objetivo de solventar los gastos y atender las necesidades de los animales.

En un futuro, Abby Irigoyen planea continuar con su misión de rescatar perros y aumentar el número de adopciones, además la activista planea continuar defendiendo el derecho de los animales y aumentar entre las personas las responsabilidades de una mascota.