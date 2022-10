Concientizan sobre la muerte perinatal

Chihuahua.- Madres y padres de familia pertenecientes a la organización “Latidos del Corazón” realizarán una caravana este próximo sábado 15 de octubre desde el Estadio Manuel L. Almanza hasta el Gimnasio Tricentenario, con el fin de concientizar a la población acerca de la muerte perinatal, neonatal e infantil, ya que de acuerdo con sus experiencias, hace falta más empatía tanto de las sociedad y las mismas autoridades médicas.

Este recorrido iniciará a las 3:30 de la tarde, donde se pide a quienes acudan en sus vehículos, lleven globos en color azul y otros rosa, que simbolizan el Día Internacional de la Conmemoración y Visibilidad de las Muertes Perinatales. Ya en el recinto ubicado en avenida Homero No. 330 de la colonia Revolución, se tendrá una convivencia familiar y se ha pedido a la gente llevar veladoras para encenderla en señal de conciencia por aquellos que no pudieron nacer y los que se fueron demasiado temprano.

Este evento, es abierto al público en general para sumarse, principalmente para los que desconocen de la organización y han pasado por una situación afín.

La organización tiene un poco menos de una década y se han hecho actividades para que el 15 de octubre sea día estatal de muerte estacional o infantil, iniciativa que tiene la diputada de Partido Acción Nacional (PAN), Carla Rivas Martínez, quien esperan los apoye.

También se tienen confirmados lugares que iluminarán en azul y rosa en forma de conciencia como es la gaza de la avenida de La Cantera, Palacio de Gobierno, Museo Centro Semilla, la agencia de automóviles BMW y el Salón de Belleza Hope Place. Están en espera de la confirmación para que el Palacio Municipal de la capital se una a esta acción.

Como testimonio, Mayra Iracheta Hernández de 38 años, platicó cómo sufrió en tres ocasiones esta situación, el calvario tanto por el hecho como la falta de apoyo real en esa situación, su aceptación y evolución hasta formar parte de la organización.

Ella es mamá de tres bebés que perecieron en el vientre, a los que se les llama mariposa, porque se dice que son seres que aprendieron a volar antes que caminar. Además, tiene un varón de siete y la niña de tres. Ellos dos les llaman niños arcoíris porque son como una luz de mucha alegría tras una tormenta.

Platicó cómo la primera vez que padeció esta situación, fue en 2011, con el anuncio de embarazo muy deseado. Tuvo un aborto espontáneo de 10 semanas. A pesar de llevarla a urgencias, él ya no tenía latidos. La recuperación fe de un legrado en maternidad, lo cual reflexionó es muy difícil porque veía globos, lloriqueos de bebés, era muy duro para ella.

“La sociedad minimiza esta situación, no comprende que es muy difícil. No está preparada, es fría, duele, no hay espacios de duelo. Me sentía sola”, comentó la madre.

El segundo, lo perdió en enero del 2012, sin embargo cambió de ginecólogo, principalmente por la empatía, ya que es muy complicado para los especialistas de la salud dar la noticia, las palabras y abordar. Dijo que a pesar de que el procedimiento ya lo conocía, el duelo fue mayor. “La mujer no tiene la capacidad de afrontar esto, porque ni siquiera hay posibilidad de registrar, de que tenga un nombre. A las mamás les duele que sus hijos no tengan una identidad”, platicó.

En enero del 2014 pierde a su tercer bebé y ocurrió lo mismo, al latido lento del corazón. No había explicación médica ya que tanto el papá y mamá estaban bien de salud. Esto, fue fatal, incluso pensó en el suicidio. Buscó ayuda profesional y donde empezó el proceso de sanación.

Agosto del 2015, nació el primer bebé arcoíris, no hubo nada especial ni del padre, ni de la madre. Fue un embarazo y parto natural. Tiempo después nació el segundo bebé, también sin ninguna complicación.

Comenta que cada cuatro mujeres que se embarazan, una sufrirá una pérdida perinatal, neonatal o infantil.

“Aunque médicamente y científicamente no se le llaman bebé, había latidos, había vida. Para una mamá es distinto. No importa ideología, el proceso físico y mental fue muy difícil. Mi experiencia fue en el primer trimestre. Aunque mi cuerpo no tenía muchos cambios, pero se sentía la vida dentro. Es un proceso físico de recuperación porque el cuerpo no sabe totalmente cuando está vacío, permanece su proceso. Existen protocolos en los hospitales, pero hacen falta más, principalmente para la primera vez”, manifestó la madre, quien se siente afortunada de haber salido adelante, aceptar pero conoce perfectamente lo difícil que es y si no se tiene el acompañamiento adecuado, puede haber una tragedia como que una madre termine con su propia vida.

En el 2021, según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), se registraron 711 muertes fetales en el estado, 276 en la capital. En todo el país 23 mil decesos.

