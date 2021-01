Concluye construcción... pero no hay fecha para que opere

Archivo

Chihuahua.- La gasolinera ubicada en el Cerro Grande concluyó desde finales de diciembre su construcción, no obstante aún no opera por distintos trámites, según explicó personal del lugar. Aunado a ello aún hay una batalla legal por parte de la asociación Salvemos los Cerros de Chihuahua.

Esta construcción es la primera y única que se encuentra a las faldas de esta elevación montañosa, que inició su edificación en enero del 2019, y encontró un fuerte rechazo ciudadano, que incluso llevó a la creación de la asociación Salvemos los Cerros de Chihuahua la cual se constituyó con el fin de evitar la construcción en lo que argumentan se trata de una zona natural protegida y emblemática de Chihuahua.

Tras dos años de manifestaciones, batallas legales e incluso ser el tema de la primera audiencia pública en el

Municipio sin embargo su estatus legal sigue varado debido al último amparo interpuesto por la asociación que se opone a su construcción la cual estuvo detenida pero en en el mes de mayo debido a la pandemia, misma que se retomó tras el cambio de semaforización.

Si bien personal del sitio donde ya se encuentra instalados baños, bombas e incluso una tienda comentaron que no hay fecha para abrir la gasolinera al público, aunque se espera que sea este año, detallando que lo que ha retrasado su apertura en esta ocasión no es el tema legal relacionado a los recursos interpuestos por la citada asociación, no obstante no detallaron de que trámites se trata.