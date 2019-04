Concurridas las fuentes danzarinas de Catedral

Chihuahua.- El periodo vacacional de Semana Santa fue aprovechado por cientos de ciudadanos que se dieron cita en el Centro de la ciudad, donde uno de los sitios más concurridos son las fuentes danzarinas frente a Catedral, que usualmente son un atractivo durante la primavera y verano.

A pesar de ligero descenso de temperatura por las ráfagas de viento, familias acudieron a la Plaza de Armas, donde aprovecharon las fuentes para jugar con sus hijos pequeños, quienes corrían entre los chorros de agua y otros no les importó mojarse un poco más.

Además, algunos turistas nacionales en su mayoría se tomaban fotografías con el fondo del templo, así como con las fuentes, por lo que se convirtió en una atracción más del turismo local.

Para que no se preocupen las mamás, la Dirección de Mantenimiento Urbano del Municipio, ha informado que el agua de dichas fuentes es de la red de agua potable de la ciudad y no es dañina para el ser humano, al aclarar que no es agua tratada ni residual, sin embargo no es recomendable beberla.