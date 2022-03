Condena catedrático militarización del país

Chihuahua.- El catedrático de la Facultad de Derecho por la UACh, Francisco Flores Legarda criticó que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) hayan tomado el control de las aduanas de Puerto Palomas y Ojinaga, así como la Aduana Interior Chihuahua como parte de la reestructuración ordenada por el Gobierno Federal.

“Estamos viendo cada vez más la militarización del país, donde pareciera que el Estado como tal ha fracasado, es decir, se le están ampliando sus atribuciones e intervención al ejército mexicano porque simplemente parece que el gobierno no puede hacerlo, algo que durante muchos años criticó y cuestionó el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. No llevará a nada bueno todo esto”, expresó Legarda.

Y agregó, “la Constitución es muy clara, hay normas y lineamientos para el ejército, en donde se establece claramente lo que pueden desempeñar por ejemplo en cuestiones de seguridad, en combatir a guerrillas, cuando sucedan eventos naturales como la implementación del Plan DN-3.

En mi opinión, es muy grave lo que está haciendo el gobierno de la 4T, cuando recordamos al actual presidente e integrantes de su gabinete en tiempos de campaña y desde hace años cuestionando precisamente la injerencia de las fuerzas castrenses en tareas civiles”.

El catedrático Flores Legarda recordó el caso de la toma de los pozos petroleros, donde el presidente de la República quien se dice liberal, actúa como un verdadero dictador y muchas de las responsabilidades se las está otorgando a los militares.

“Antes López Obrador se la mantenía quejándose contra el ejército y ahora resulta que lo quiere para todo, también la Guardia Nacional que no es más que lo mismo. Me parece todo esto muy indignante, porque no es lo mismo que los ciudadanos traten en las aduanas con policías o servidores públicos formados fuera del ejercito a los militares que no tienen trato con la gente y no saben cómo sobre llevar determinada situación. En mi opinión es ilegal, indebida e inmoral el asunto”, finalizó.