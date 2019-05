Condenan comerciantes bloqueo de antorchistas en el Centro

Chihuahua.- La Federación de Cámaras de Comercio Servicios y Turismo (Fecanaco) condenó el bloqueo que mantiene Antorcha Campesina en el primer cuadro de la ciudad ya que afecta a toda la actividad económica y molesta a muchos particulares.

El presidente Carlos Fierro Portillo, dijo que no es molestando a la mayoría para que se le haga caso a unos pocos.

"No es la manera más correcta de manifestarse", subrayó.

Con este tipo de bloqueos, las ventas del comercio se van a su mínima cantidad y eso afecta seriamente a la economía.

Dijo que están de acuerdo en que los manifestantes sean escuchados, pero siempre que usen otro tipo de estrategias de ser atendidos.

Insistió en que no se debe molestar al resto de los ciudadanos.

Apuntó que con el bloqueo se batalla mucho para llegar a los comercios del centro y de esa forma los manifestantes no se ganan la simpatía de nadie.

Finalmente dijo que se pueden usar las plazas para manifestarse sin dañar a terceros.