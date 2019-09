Condicionan venta de casas a invasores

Chihuahua.- La Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi) y Pensiones Civiles del Estado (PCE) pondrán a la venta las casas del fraccionamiento de Zootecnia, valuadas en unos 450 mil pesos por unidad, a quien pueda comprarlas a través de créditos de Infonavit, bancario, con sus ahorros u otros medios.

El director de Coesvi, Carlos Borruel Baquera dijo que están por firmar un convenio que permitirá definir la situación legal y administrativa para rehabilitar y vender las casas del fraccionamiento, de las cuales, unas 200 están ocupadas ilegalmente.

Dejo claro que la invasión de las unidades para forzar su venta, no es el camino legal para adquirir una vivienda, no obstante, el gobierno les puede dar prioridad de compra a las familias invasoras que desalojen las casas y puedan pagar por ellas, a fin de que no se hacer contratos con quien quebranta la ley.

Anunció que la próxima semana se tendrá una reunión más con las familias invasoras para analizar posible salida a este problema.

Carlos Borruel señaló que las demandas en contra de los invasores continuaran su curso, ya que se ha comentado que la ilegalidad no puede ser, además de que se trata de un patrimonio de los trabajadores del gobierno del Estado, ya que la inversión viene de Pensiones y se tiene la obligación de rescatar ese recurso.

Informó que Pensiones tiene un quebranto financiero de entre 300 a 400 millones de pesos por la construcción y la no venta del desarrollo habitacional.

Agregó que Pensiones Civiles del Estado le debe 27 millones de pesos a la Comisión, los cuales se le pidieron prestados durante la pasada administración estatal, para la edificación del fraccionamiento y desde entonces no les han pagado.

El funcionario estatal afirmó que se tiene la sensibilidad para atender este problema social de demanda de una vivienda, por lo que se le daría prioridad de compra a quienes tengan la capacidad de compra además no tengan otras propiedades, ya que la finalidad es apoyar a la gente de escasos recursos que tengan necesidad real de una casa.

Carlos Borruel, director de a Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura informó que la próxima semana se tendrá otra reunión con las familias invasoras en coordinación con representantes de Pensiones Civiles del Estado, la Secretaría General de Gobierno, Desarrollo Urbano y Ecología, entre otras, para analizar posible solución al problema de ocupación ilegal de las casas de Zootecnia.

Agregó que se realizará un convenio entre Pensiones y la Comisión para que ellos trabajen en la rehabilitación de las viviendas y construcción de la infraestructura que se requiere en el citado fraccionamiento, así como la venta de las unidades.

Precisó que aunque el patrimonio es de PCE, se encargará la Coesvi de hacer esas operaciones para tratar de recuperar en parte el quebranto que tiene Pensiones de entre 300 y 400 millones de pesos por la construcción irregular de ese fraccionamiento.

Se preguntó que cómo fue posible que Pensiones, cuya razón de ser es ofrecer servicio médico y seguridad social a los trabajadores del Estado se haya puesto a construir casas y pedido dinero a la Coesvi, cuando es ésta la que tiene esa misión.

Lo que toca ahora es tratar de rescatar ese quebranto financiero a través de la rehabilitación y venta de las viviendas, a quien este en condiciones de poder comprarlas.

Indicó que en un primer avalúo, las viviendas que se tiene en Chihuahua, porque también se edificaron en Cuauhtémoc, Delicias y Parral, anda en los 450 mil pesos.

Para la venta se le puede dar prioridad a las familias que invadieron, las desalojen y tengan los medios para poder comprarlas.

Carlos Borruel precisó que las viviendas se edificaron con un costo promedio de 700 mil pesos si se toma en cuenta la inversión total de edificación e infraestructura, y de entrada ya se tiene una diferencia que no se recuperaría, debido a que se tendrán que vender entre 450 mil o poco más, debido a las condiciones de mercado.

Informó que por diferentes problemáticas financieras y administrativas, el proyecto de los fraccionamientos en Chihuahua, Delicias, Cuauhtémoc y Parral no se terminaron al cien por ciento tanto en las casas e infraestructura, durante la pasada administración estatal, y se requería de unos 540 millones de pesos más para terminarlos.

Los fraccionamientos prácticamente quedaron abandonados y prácticamente fue un proyecto que nació muerto porque se forzó mucho para hacerlo.

Carlos Borruel dijo que para rehabilitar las casas y terminar la infraestructura del fraccionamiento de Zootecnia requiere de bastante inversión y tiempo, por lo que seguramente se requería de al menos un año para estar en condiciones de vender unas 600 viviendas edificadas por Pensiones en diversos municipios.

Informó que se tiene viviendas saqueadas, otras con problemas estructurales que ya se solicitó su derrumbe, por lo que se requiere volver a hacer una visita casa por casa, y tener una estimación del recurso necesario para rehabilitarlas.

En el caso de los fraccionamientos de Delicias y Cuauhtémoc, prácticamente están terminadas las obras y solo se tiene que firmar el convenio con Pensiones Civiles del Estado, la Secretaría de Hacienda para que entre la Coesvi o la instancia que se determine para llevar a cabo la venta de las casas.

Finalmente indicó que esta semana se tendrá una mesa de dialogo con las familias invasoras de las casas de Pensiones a fin de tratar de resolver esa problemática.