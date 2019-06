Conductora iba en segundo grado de ebriedad

Chihuahua.- Un juzgado de Control vinculó a proceso penal a Virginia Guadalupe M., por los delitos de daños, lesiones y homicidio, tras el choque protagonizado en el que perdió la vida Yesica Alejandra Ríos.



Se determinó que el proceso lo llevará en libertad por ser hechos imprudenciales, ademas de que no existe riesgo de sustraerse de la justicia, debido a que el juzgado tiene su visa y pasaporte, además de una ficha de depósito se 50 mil pesos.



A partir de hoy, la Fiscalía tendrá 2 meses para realizar la investigación y poder acreditar que cometió esos delitos, por lo que tendría pena mínima de 12 años de prisión y superior a los 25 como máxima.



En audiencia realizada hoy, se dio a conocer que el día del accidente, el 29 de mayo, Virginia iba conduciendo en segundo grado de ebriedad, por lo que se agravarían las acusaciones en su contra.



Al momento van poco mas de un millón de pesos en gastos por ese choque, dado en la calle Tecnológico y Zaragoza la noche del 29 de mayo pasado.





Durante la audiencia, la defensa de Virginia pedía la no vinculación a proceso por varios elementos, entre ellos que los elementos de la Policía Vial no habían realizado multa por el choque como tal, sin embargo fue un dato no considerado por el tribunal al no ser vinculante con los delitos penales que le atribuyen.





En este sentido, la Comisión Estatal de Seguridad Pública informó que existen las multas tanto del choque como del segundo grado de ebriedad que presentaba la hoy imputada.