Confía Tachiquín en las nuevas autoridades del Estado

Marcelo González Tachiquín dijo confiar en las nuevas autoridades del Gobierno Estatal, pues sus titulares como la gobernadora y el secretario de gobierno “sufrieron exactamente lo mismo que yo, persecución, fabricación, eliminación por rivalidad política, por lo que confiamos en que ahora si se va impartir justicia y se va descubrir la verdad”, expresó.

Lo anterior, en relación a las acusaciones en su contra que fincó la administración de Javier Corral Jurado a través de la Fiscalía Estatal que dirigió César Augusto Peniche Espejel.

“Yo me adelanté dos años a este tipo de denuncias, la primera que presente formalmente ante la Fiscalía contra la extorsión que directamente César Peniche a través de sus operadores se ejerció hacia mí durante todo 2017.

Hay una denuncia penal presentada ante la FGE que la tienen congelada como era obvio al ser manejada por ellos.

Posteriormente a esa denuncia donde El Diario fue muy generoso en ayudarme a difundirla se desataron una serie de represalias y se me fabricaron otras tres carpetas, pero ya todas están ganadas por la no vinculación, sin embargo, eso me llevó a tener que presentar entre mayo y junio de 2020 un total de 14 denuncias penales contra 75 servidores públicos por 416 delitos.

Todo eso está presentado desde hace más de un año y por supuesto que no le movieron nada. Esas denuncias fueron contra jueces de consigna, magistrados de consigna, funcionarios de la Fiscalía, de la consejería y de la Secretaría de Hacienda y contra algunos diputados que taponearon y protegieron al fiscal cuando solicitamos el juicio político contra el Congreso, abundó.

Marcelo González Tachiquín dijo que dará a conocer las identidades de esas personas denunciadas, a quienes buscará llevar ante la justicia, donde hay optimismo en exhibir a la pandilla de Javier Corral, señaló.