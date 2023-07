Confía Bonilla en fallo a favor sobre el Relleno Sanitario

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, manifestó confiar en que el fallo de la jueza en el caso de los amparos contra la construcción del Relleno Sanitario Metropolitano Mápula, será a favor de los chihuahuenses. Tras el aplazamiento de la audiencia constitucional a realizarse el próximo 18 de agosto, dijo que aunque se revisan alternativas por la urgencia de dar el servicio de recolección de basura y el destino final de los desperdicios, la idea es mantener y defender el plan original en la zona de Mápula.

“Hemos entregado todos los estudios y se asegura que no hay afectación ambiental; estará también la planta separadora de residuos. Entonces no hay motivo para que no se pueda realizar el relleno”, comentó él alalde.

Los regidores aprobaron por mayoría, el contrato plurianual que terminaría en el ejercicio fiscal 2024, con un techo presupuestal de 190 millones 496 mil 409 pesos para la construcción del Nuevo Relleno Sanitario Metropolitano Mápula, por tratarse de una obra necesaria para los chihuahuenses que implica la salud, higiene y ambiente de la capital del estado.

El regidor que preside la Comisión de Hacienda y Planeación, Francisco Turati Muñoz, dio lectura al dictamen donde se solicitó la autorización para celebrar el contrato plurianual donde se ejercerán este año 2023 la cantidad de 122 millones 982 mil 30 pesos, mientras que para el próximo año serán 67 millones 514 mil 379 pesos.

Dicho contrato tiene una vigencia para ejercerse durante todo el año fiscal 2024, condicionado lo anterior a la resolución favorable que se dicte en los procedimientos jurisdiccionales y/o administrativos, que se siguen por la construcción del Nuevo Relleno Sanitario, siempre y cuando no exista impedimento jurídico para que se materialice el proyecto.

La obra contemplada a realizar con este recurso, consiste en la construcción, operación y mantenimiento de un sitio de disposición final para Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y Residuos de Manejo Especial (RME) que brindará servicio a los municipios de Aldama, Aquiles Serdán y Chihuahua, la cual involucra métodos y obras de ingeniería para la disposición final de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, con el fin de controlar, a través de la compactación e infraestructura adicional, los impactos ambientales.