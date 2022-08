Confirma ASE irregularidades de la UACh

Chihuahua, Chih.- En su avance de informe anual entregado al Congreso del Estado de manera reciente, la Auditoría Superior del Estado (ASE), informó que si bien es cierto que el Congreso del Estado y el Tribunal Superior de Justicia acreditaron su insolvencia presupuestal para liquidar obligaciones con Pensiones Civiles en años fiscales anteriores, la UACH no lo hizo al omitir pagos por seguridad social, servicio médico y su diferencial.

“Del análisis y determinación realizada por la Auditoría Especial Forense, se tiene que la Entidad Fiscalizada no aportó los elementos de prueba suficientes que acrediten la manifestación de la imposibilidad de la falta de liquidez para hacer frente a las obligaciones de enterar en tiempo y forma las aportaciones de servicio médico de sus trabajadores afiliados a Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua”, señala el informe.

Esto aún y “con independencia de que la Universidad Autónoma de Chihuahua argumente que, no recibió la totalidad de los recursos presupuestados, y que los recursos estatales y federales que recibió, aunado a los ingresos propios, se reservaron y destinaron para cubrir las necesidades primordiales de la Universidad para dar prioridad a los compromisos asumidos para el cumplimiento de su objeto legal, como lo son el pago de nómina y de servicios básicos”.

Lo anterior porque, continúa el informe, “la Entidad Fiscalizada no incluyó en estos, el entero de aportaciones de servicio médico de sus trabajadores afiliados a Pensiones Civiles del Estado, dichos enteros constituyen una obligación legal entre Universidad Autónoma de Chihuahua, sus trabajadores y el organismo de salud, recursos con los cuales se integra el fondo para la prestación de servicios médicos de los trabajadores, es por ello que deben enterarse dentro de los 10 días hábiles siguientes al de la retención”.

Por lo que, la Auditoría Especial Forense, “determinó que no se aclaran las observaciones 2, 3 y 4 en virtud que no aportó los elementos suficientes de la manifestación de falta de liquidez frente a sus obligaciones, en consecuencia, se promueve Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa en cada una de ellas, toda vez que la Entidad Fiscalizada tenía la obligación de cubrir el entero de servicio médico de sus trabajadores afiliados a Pensiones Civiles del Estado, y al no haberse enterado dentro de los 10 días hábiles siguientes a la retención”.

Por lo anterior, quedan subsistentes las observaciones consistentes en la omisión del entero de aportaciones de seguridad social correspondientes al ejercicio 2020 por un importe de $114,679,943.98; la omisión del entero de “Aportaciones de Servicio Médico” correspondientes al ejercicio 2020 por un importe de $21,090,128.72; así como la omisión del entero de aportaciones por concepto de “Diferencial de Servicio Médico”, correspondientes al ejercicio 2020 por un importe de $74,032,753.34, que hacen un total de 209,802,826.04.

RECUPERAN 505 MILLONES PARA PCE

La Auditoria Superior del Estado recuperó en beneficio de Pensiones Civiles del Estado la cantidad de 505 millones de pesos, que son sólo una parte del incumplimiento que entidades del sector público hasta la fecha tienen con dicho organismo.

“Como resultado de acciones de fiscalización a través de la Auditoría Especial Forense en el periodo que se indica se logró lo anterior en beneficio a Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua como parte de cuotas y aportaciones de seguridad social y subsidio”, señala el avance anual de auditoria por parte de la ASE.

Las cantidades que corresponden al año 2021 provinieron del ayuntamiento de Santa Isabel ($397,716.67), Secretaria de Hacienda del Estado ($392, 375,442.35), Universidad Autónoma de Chihuahua ($55,798,300.49) y Tribunal Superior de Justicia ($56,764,786.44).

En el caso del ayuntamiento mencionado, el concepto es por subsidio ejercicio 2019; en el resto de los organismos, el adeudo es por cuotas y aportaciones de seguridad social, que se le debían a Pensiones Civiles del Estado, por la atención de los trabajadores derechohabientes.