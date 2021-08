Confirman variante Delta en Chihuahua y Juárez

Tomada de internet

Chihuahua— Arturo Valenzuela Zorrilla, director médico de la Zona Norte, dijo que la variante Delta de Covid se encuentra presente por lo menos en Chihuahua y Ciudad Juárez, lo cual ha sido confirmado por algunos laboratorios y se contempla que una importante cantidad de los casos confirmados de coronavirus en últimas fechas, corresponde a esta nueva cepa.

De acuerdo con el último reporte, en las últimas horas se confirmaron 10 casos de hospitalizaciones por Covid–19 y no se reportaron defunciones, sin embargo, la mayoría de los casos se sospecha, pertenecen a esta nueva modalidad del virus de la pandemia.

El funcionario precisó que el hecho de que no se presentaran defunciones no significa que no haya habido, pues la falta de registro se debe a que no se alcanzaron a incluir en la estadística oficial. En la última semana se han presentado 13 muertes.

En total, se acumulan 73 mil 816 casos en el estado y 7 mil 721 defunciones. En Juárez llegaron a 33 mil 859 casos, en Chihuahua 21 mil 999, en Parral 3 mil 206, en Cuauhtémoc 2 mil 783 y en Delicias 2 mil 570.

Las defunciones en Juárez alcanzaron las 3 mil 821, en Chihuahua 1 mil 928, en Delicias 408, Parral 285 y Cuauhtémoc 284.