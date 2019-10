Congreso estará vigilante de que no haya un aumento en el predial: La Torre

Chihuahua.- El diputado por Acción Nacional, Miguel La Torre Sáenz, aseguró que los diputados de la actual legislatura estarán vigilantes para que no se dé un incremento en el predial para el siguiente año.

Lo anterior, luego de que el pasado 23 de octubre, el Cabildo de Chihuahua aprobara con 13 votos a favor y dos en contra la actualización de la tabla de valores, lo cual indica el que se pueda tener un ligero incremento al impuesto del predial.

En este sentido, comentó que quienes llevan a cabo la revisión de las tablas son ellos, por lo cual aseguró que si es conforme la inflación no habrá ningún problema, sin embrago enfatizó que si estarán muy apegados al no permitir ningún incremento en ninguno de los municipios del Estado.

“No puede haber un daño al bolsillo de los ciudadanos, cuando hay una recesión económica en el país”, dijo el legislador.

Aseguró, que las autoridades deberán de entender que si las políticas públicas encaminadas a tener una mejor economía son fallidas, no tienen calidad moral para cobrar más impuestos.

Finalmente, dejó en claro que si es conforme a la inflación es algo que todos los legisladores deben de analizar al interior del Pleno antes de darle un golpe a los ciudadanos.