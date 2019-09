Congreso no se opone a proyecto de iluminación: Rosa Isela Gaytán

“No nos oponemos a ello, lo que hemos encontrado son grandes deficiencias en la elaboración del estudio técnico, con una estructura que no permite su claro análisis pues el documento no es el resultado de un proyecto urbanístico, técnico y social”, respondió la líder de la fracción parlamentaria del PRI, diputada Rosa Isela Gaytán.

Ante los cuestionamientos que hizo la presidenta municipal en su informe al Poder Legislativo, dijo que se sustenta en la hipótesis de un sistema de alumbrado obsoleto, lo cual no tiene identificado.

“Habrá que recordar que en la administración 2013-2016 se invirtieron 120 millones de pesos en cambio de postes, transformadores y cableado; que de las 81 mil luminarias que se quieren cambiar, hay 10 mil luminarias LED con no más de 4 años de instalación y que siguen bajo garantía; que el caso de cinco mil en óptimas condiciones no fue tomado en cuenta en el proyecto.

No es justo endeudar a los chihuahuenses 15 años en un proyecto donde el que gana es el proveedor, por lo cual hemos solicitado que mejor se implementen proyectos integrales de eficiencia energética, con el fin de modernizar sus sistemas energéticos convirtiéndolos en municipios verdes generadores de su propia energía, y que los ahorros que generen se queden en sus municipios”, señaló.

Lo que vimos en el informe fue un evento ostentoso, en el que Maru Campos gastó millones de pesos no para ofrecer buenas cuentas a los chihuahuenses sino para promover su imagen, concluyó Rosa Isela Gaytán.