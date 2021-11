Conmemoran el 111 aniversario de la Revolución Mexicana

Chihuahua.- Con motivo de 111 aniversario de la Revolución Mexicana autoridades municipales y estatales realizaron el izamiento de bandera en el asta monumental de la explanada del palomar, donde desde temprana hora se hizo ondear el labaro patrio.

La gobernadora, Maru Campos y el presidente municipal de Chihuahua, Marco Bonilla Mendoza, participaron en este evento cívico organizado por la Secretaría de Educación, donde compartieron algunas reflexiones sobre este movimiento armado que se gestó en el Norte del país.

"Como nunca antes el gobierno gozaba de paso firme y capacidad para gobernar. Sin embargo se olvidó de un elemento fundamental que debe representar a todos los gobiernos y es que la política debe ser ejercida desde la realidad de la gente y no desde las ideas de un lejano y frío escritorio. El sentir de los mexicanos coincidía en que el gobierno central era lejano y que sus decisiones no eran para todos, tal era la coincidencia que hizo falta un poco de esfuerzo para coordinar a mexicanos de todas las latitudes para crear un levantamiento unido y forjar desde ahí un México de instituciones democráticas. No es extraño entonces que el movimiento haya tomado especial efervecencia en el Norte del país, donde la ciudadanía se sentía muy alejada del centro de decisiones, y donde la realidad era muy distinta que la de una lejana capital", destacó.

Por su parte el alcalde Marco Bonilla remarcó en su mensaje que el movimiento armado fue la base ideológica que le dio a México valiosas instituciones, su división territorial y el municipio libre.

“En el año de 1910 se dio el refrendo de la democracia, hoy a poco más de un siglo de distancia de aquel 20 de noviembre, Chihuahua sigue teniendo la gran tarea de seguir defendiendo la democracia como pilar para alcanzar la verdadera transformación nacional”, señaló.

Agregó que actualmente Chihuahua marca una pauta en la agenda pública de todo México al tener por primera vez en la historia a una gran mujer como la gobernadora Maru Campos al frente del poder ejecutivo, pero además el legislativo también es encabezada por otra gran mujer, Georgina Bujanda y en el judicial la magistrada Myriam Hernández. “Estas tres grandes mujeres desde sus trincheras rinden homenaje a las adelitas”.

En el acto conmemorativo estuvieron presentes alumnos del Conaple, así como la diputada local Karla Rivas en representación de la presidenta del Congreso del Estado, la directora de Desarrollo Humano y Educación, Mónica Herrera; la síndica municipal, Olivia Franco; el comisario de la Policía Municipal, Julio César Salas; el secretario de Educación, Javier González y el director del DIF Municipal, Mario García.

