Conoce a César, el bombero que escribió un himno a su oficio

Chihuahua.- “No te conocen, pero darían la vida por ti” es un lema autoimpuesto que refleja el arduo trabajo y las adversidades a las que diariamente se enfrentan los bomberos y que ha hecho que al paso de los años sean vistos como unos verdaderos héroes.

Se considera al agua como un aliado del bombero, sin embargo, su labor va más allá y paradójicamente hay ocasiones en que el agua es un enemigo en el quehacer diario, sea en inundaciones, rescate de personas y vehículos o auxilio a conductores en corrientes y cuerpos de agua.

Y es que, ser bombero, es darlo todo por los demás. Es poseer una vocación inquebrantable de amor al trabajo porque además de enfrentar situaciones donde la vida corre peligro y ser testigos de escenas de dolor, al día siguiente ahí estarán esperando ser llamados por los ciudadanos para acudir en su auxilio, porque como afirma el bombero César Alberto Félix “nos dedicamos a servir a los demás”.

César Alberto es un bombero con 13 años de servicio, quien considera que aún las experiencias más dolorosas son positivas: “porque todas son una enseñanza y un aprendizaje para futuras intervenciones”. No obstante, su semblante cambia de expresión al reconocer que a veces hay lágrimas en los ojos, al no estar antes cuando ocurre una desgracia a niños y hace un llamado a las personas para que antes de tratar de resolver un incendio por su propia cuenta, hablen a los bomberos oportunamente.

Itzel Valenzuela, bombera de reciente ingreso con cuatro años en la corporación, coincide con su compañero pero sus ojos brillan al mencionar que lo más satisfactorio es sacar a un niño de algún problema. “Porque (un niño) es alguien que inicia el camino. Cuando están en una situación de riesgo y puedes sacarlo de esa situación de riesgo, es una satisfacción muy bonita”.

Miguel Ezequiel López Muñoz, quien se sumó a las filas del H. Cuerpo de Bomberos hace 11 años, dice sin titubear que la experiencia más grande que ha tenido en su trabajo es la de haber servido a su país en el sismo de septiembre de 2017 como parte de la brigada Chihuahua y recibir las muestras de agradecimiento y motivación de la gente al ver pasar por las calles el convoy de policías y bomberos.

La Brigada Escudo Auxilio Chihuahua se integró por 28 elementos y cuatro ejemplares del grupo K-9: Mateo, Iodex, Mark y Flash, bajo la coordinación del experimentado policía y bombero Luis Ramón Corral Torresdey. Participó principalmente en tareas de apuntalamiento al interior del edificio identificado como “Álvaro Obregón 286” al lado de rescatistas españoles e israelitas. Esta Brigada fue la única que se atrevió a ingresar al inmueble, dado el riesgo de colapso en que se encontraba su estructura.

Entrevistados sobre su experiencia, sueños y motivación para ingresar a la academia de bomberos, los tres bomberos entrevistados respondieron así algunas interrogantes.

¿Cuál fue su motivación para ingresar a la institución?

César Alberto Félix: “Yo formaba parte de la Policía Escolar y vi la forma en que trabajaban los bomberos, de las labores que hacen y fue lo que me motivó. Pasaron dos años, solicité la oportunidad y se me dio”.

Denisse Itzel Valenzuela Manjarrez: “Desde muy pequeña me llamo mucho la atención porque mi mamá era policía y me desenvolví en este medio y verlos es el sueño de todo niño; me gustaba ver a los bomberos”.

Miguel Ezequiel López Muñoz: “La motivación fue siempre querer ayudar a los demás, querer servir. Ser una herramienta para bien de la sociedad. Empecé muy joven en Cruz Roja, luego estudié enfermería, pero siempre quise ser bombero y no fue sino hasta hace 19 años que me acerqué y me aceptaron como bombero voluntario. Estuve por 8 años y luego pedí la oportunidad de ser aspirante a la academia, pase los filtros y desde hace 11 años aquí estoy”.

¿Qué significa para usted ser bombero?

César Alberto Félix: “Es un reto; es retarme a mí mismo y es una aventura diferente…venir a dar lo mejor de mí. Aprendo de los bomberos antiguos y aprendo de los más nuevos, es un aprendizaje constante”.

Denisse Itzel Valenzuela Manjarrez: “Yo siento que nací para esto. Siento mucho orgullo, es algo que siempre quise; yo soñaba con esto, es un sueño hecho realidad. Amo servir a la comunidad, amo ser útil”

Miguel Ezequiel López Muñoz: “Ser bombero es un sueño que no se termina nunca porque diariamente lo vas renovando. Lo qué pasó ayer se va quedando en el recuerdo y nosotros tenemos la vocación y la motivación de volver el día de hoy y el de mañana, si Dios lo permite”.

¿Qué mensaje le daría a la comunidad?

César Alberto Félix: “Que cuentan con nosotros y que siempre estaremos para servirles”.

Denisse Itzel Valenzuela Manjarrez: “Decirles que es una satisfacción muy bonita cuando te ven en la calle y los niños te saludan. Pero decirles también que yo solamente estoy haciendo mi trabajo, que lo hago de la mejor manera posible y que lo hago con mucho cariño”.

Miguel Ezequiel López Muñoz: “Que se cuiden mucho, que no jueguen con fuego, que extremen precauciones con los niños ahora que están de vacaciones. Que manejen con precaución si salen de fiesta o durante los fines de semana. Agradecerle a la gente que nos trata bien, que nos sonríe y se emociona cuando nos ve pasar, eso no alimenta y alienta a hacer las cosas de la mejor manera”.

¿Algún mensaje para sus compañeros por el Día del Bombero?

Denisse Itzel Valenzuela Manjarrez: “Primero daría las gracias a los que creyeron en mí, a los que han estado apoyándome y me motivan, incluyendo a mi familia y a mi mamá Rosy que es como el motor y que siempre está ahí diciendo que le eche ganas”.

César Alberto Félix: “Que los felicito, que los quiero mucho y que estoy muy orgulloso de formar parte de su equipo. A los que están cursando su academia, que se esfuercen, que den el máximo, pueden con eso y más”.

Miguel Ezequiel Muñoz López: “Que Dios los bendiga, que sigan adelante, que se sientan muy felices y orgullosos de ser parte de esta familia. Tengo amigos entrañables aquí que los quiero y aprecio mucho. A todos les deseo felicidades y que la pasen de la mejor manera”.

Es por toda esta gran labor que el Gobierno Municipal reconoce el trabajo de cerca de 200 hombres y mujeres que forman parte del Heroico Cuerpo de Bomberos y Rescate de Chihuahua.

Algunas frases de los entrevistados:

- Denisse Itzel Valenzuela Manjarrez

“Como bomberos, todos somos iguales, todos tenemos la misma capacidad y la misma capacitación”

“Ver llegar a los bomberos es como un alivio, como si fuéramos un ángel que va a ayudar a la gente”.

- César Alberto Félix

“Mi esposa y mis hijos están muy felices de que pertenezca aquí”.

“¿Están presentes las lágrimas?… sí, a veces… por ejemplo cuando pierde la vida un niño”.

- Miguel Ezequiel Muñoz López

“¿Satisfacciones? Son muchas, desde que va uno pasando en la bombera y sale una persona de la tercera edad y nos da la bendición”

“Esto no es un yo; esto es un nosotros. Esto es un equipo”.

“Un abrazo va hasta el cielo a los que en campo cayeron, no se apaga su recuerdo pues con su vida cumplieron”.

(Estrofa final, Himno de Bomberos de la ciudad de Chihuahua)

“Adelante mis guerreros, adelante con pasión, que ni el fuego ni la muerte vencerán tu corazón, que ni el fuego ni la muerte vencerán tu corazón”.

(Estribillo Himno del Bombero. Autor: Capitán de Bomberos Rigoberto Pérez Música: Lupino Caballero)