Conoce los nuevos métodos de pago para Revalidación

Se invita a la ciudadanía a pagar Revalidación Vehicular a través de medio alternos de pago en donde no hay necesidad de hacer largas filas, la Secretaría de Hacienda habilitó el número de Whatsapp 6143721700 en el cual se puede consultar el adeudo, realizar su pago y ahí mismo obtener su tarjeta de circulación.

Otra forma de pago es a través del portal web: ipagos.chihuahua.gob.mx en donde pueden pagar en línea, o imprimir su referencia para realizar su contribución en bancos y centros comerciales.

Además, está la opción por mensaje de Facebook a través de la cuenta oficial Facebook.com/SHGobChih o con el número de placa se puede hacer lo propio en tiendas Oxxo.

Se invita ala ciudadanía a aprovechar el descuento del 50 por ciento que solo el mes de febrero tiene al realizar puntualmente su pago de la Revalidación Vehicular 2024.

Los costos de la revalidación vehicular en este mes para vehículos 2016-2025 serán de 2 mil 67 pesos; para vehículos de 2011 al 2015 es de 1,863 pesos; en automóviles de 2006 al 2010, asciende a 1,710 pesos; para modelos del 2001 al 2005 en 1,557; de 1996 al 2000 en 1,456, y de 1995 y anteriores en 1,303 pesos.

De igual manera las personas que así lo deseen, pueden acudir a cualquier módulo de Recaudación de Rentas en horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 a.m, mientras que el resto del estado es de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. y sábados de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. en Galerías Tec y Sendero en ciudad Juárez, así como Mirador y Libra en la ciudad de Chihuahua.