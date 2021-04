Considera maestra urgencia de regresar a las escuelas

Gabriela Álvarez Mendoza de 23 años, es una joven maestra quien inició su vida profesional en octubre del año pasado, prácticamente en la modalidad virtual y a distancia, sin embargo reconoce que este año educativo no ha sido tan bien aprovechado por los alumnos de primaria y es una urgencia el regreso a las clases presenciales.

Ella imparte clases en la escuela Primaria Unidad Proletaria en 3er Grado, donde comenzó a trabajar con mucha creatividad para tener la atención de los estudiantes en las clases virtuales, pero también tener otra dinámica para otros que no cuentan con una computadora para conectarse.

Reconoció que es algo muy complicado ya que durante su educación se preparó en enseñar de manera presencial y aunque hizo prácticas, sus inicios fueron directamente a distancia, pero aceptó que no hay nada como tener a los niños en físico en un espacio.

“Con esto, debemos ser muy creativos y muy consientes. La menor parte de mis alumnos pueden conectarse, los otros no tienen recursos. Debemos enviar tareas por teléfono a los padres de familia, fotos de las tareas, exámenes. No es lo mismos, no se puede evaluar realmente a los niños así. Si fuera presencial, realmente conoceríamos a los alumnos y podríamos hacer un balance real en lo que están aprendiendo”, comentó la docente.

Dijo que aunque la herramienta tecnológica es muy útil, la educación así es difícil para los más pequeños porque en casa hay muchas distracciones y los padres tienen que aprender a apoyarlos, algo muy complicado porque muchos tienen sus trabajos y actividades.

En una opinión muy similar, Wendy Vanessa Santana Ramírez, imparte clases en la Primaria 2 de Octubre, quien con 15 años de experiencia como docente, sintió el cambio de presencial a virtual de una manera muy drástica, en la que resintió la carga más del doble, además de ser sumamente compleja la enseñanza al 100 por ciento.

También es madre de un joven de preparatoria y una niño en primaria, por lo que conoce perfectamente cómo es la dinámica de educación en casa y a distancia, en el que los niños son los más afectados porque necesitan forzosamente estar atentos.

“Definitivamente, la educación a distancia es más para jóvenes, se da para quien es más autodidacta. Es muy complicado para niños de primaria. En el caso de las clases por televisión, no funciona, es muy difícil que estén atentos a la televisión, por eso siempre será más útil la clases presencial”, comentó la maestra.