Consideran evitar uso de menores en spots de campañas publicitarias

Chihuahua.- Durante su participación en el conversatorio “Los derechos de las niñas, niños y adolescentes en campañas electorales”, la magistrada, Gabriela Villafuerte, magistrada de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), manifestó que la niñez y adolescencia se exponen a todo tipo de violencias, incluyendo desapariciones, comercialización y trata.

“Debemos generarles la posibilidad de ser felices y enseñarles a disfrutar de su libertad”, enfatizó.

Exhortó a generar acciones reales para que actores políticos y autoridades se hagan cargo de ellas y ellos, es decir, tomar esta situación y erradicar toda esa violencia y todo ese uso y abuso de sus imágenes.

Destacó que este país no es el espacio para un desarrollo integral de la niñez y la adolescencia y que más allá de beneficiarles salir en spots, puede dejarles huella.

Dijo que en México hay 38.5 millones de personas que pertenecen a esta población y que no estamos generando condiciones para su desarrollo progresivo.

Además, compartió datos muy desfavorables, como el hecho de que más de la mitad están sometidas a situaciones violentas, la mayoría entre 3 a 9 años y es el hogar uno de los lugares más peligrosos para su integridad.

Reflexionó que la violencia también se da en el entorno digital y precisamente las campañas se dan principalmente en estos espacios llenos de acoso y bullying.

“México tiene el primer lugar en pornografía infantil y en embarazo infantil, estos embarazos son por violación, que muchas veces se da en casa. En todos lados está la deuda, no pueden ni siquiera jugar y el juego es un derecho. Ya estamos tarde, este país está en deuda con la niñez y la adolescencia. ¿Para qué? ¿por qué? ¿a quién le beneficia que se use o se abuse de la presencia de menores? A la fecha no tenemos un padrón de niñas, niños y adolescentes que aparecen en las campañas. En lo personal, no estoy a favor de que aparezcan en la propaganda política. Creo que más allá de la Constitución, está generarles un futuro más liviano, no uno más perverso”, manifestó la funcionaria electoral.