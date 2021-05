‘Construimos lo que pudimos y aquí vivimos’

Silvestre Juárez/El Diario

Chihuahua.- Para María Santos Bustillos Martínez de 55 años, quien vive en una improvisada vivienda construida con tapias, madera, cartón y lo que puedan encontrar, ha sido muy difícil el sostener a su familia, ya que son ocho integrantes y las carencias están a la orden del día.

Dijo que decidió irse con su familia a este terreno y comenzar a edificar vivienda aunque fuese humilde, con el fin de no pagar renta y posiblemente hacerse de un patrimonio, debido a que se le ofreció el predio en 78 mil pesos y lo paga en abonos.

No obstante, en esta zona de la Noria al Sur de la ciudad no hay servicio de agua potable, sin drenaje, no llega la energía eléctrica, no cuentan con gas para calentarse y todos los días es un batallar con lo más esencial.

En la casa vive una hija, cuatro nietos y un hijo con problemas mentales, a quien se le debe llevar para tratamiento al Hospital de Salud Mental (Hosame) pero actualmente no se les ha dado el servicio. No hay ningún otro hombre que se haga responsable más que las puras mujeres y los menores.

“No se ha acercado nadie, no han venido de ningún lado a ayudar o a ver si necesitamos algo. Ojalá y volteen a vernos ahora que andan pidiendo votos porque si está difícil, pero aquí andamos y le echamos ganas”, comentó María mientras lavaba una frazada en una carrucha para cemento.

Proporcionó su número de celular 6141992553 por si alguna persona o autoridad se comunique con ella para dar alguna ayuda, ya que necesitan de todo, lámina, material de construcción, despensas, ropa, cobijas, hules, entre muchas cosas más.