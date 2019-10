Construyen CAM... con permiso equivocado

Chihuahua.- Luego de que por varias semanas la obra del CAM permaneciera detenida debido a los amparos vigentes, ayer reiniciaron los trabajos y el supervisor de ellos mostró el permiso de construcción que fue emitido el pasado 4 de octubre por el Municipio, sin embargo, el documento autorizado aparece con el domicilio #2703, mientras que las canchas donde se trabaja tiene el 2706, por lo que según los vecinos, la obra sigue realizándose de manera ilegal.

Ayer por la mañana y con el apoyo de alrededor de 25 policías estatales, quienes custodiaron a los trabajadores para entrar al terreno, reiniciaron los trabajos, a pesar de que la sentencia final se espera que se dé a más tardar el 25 de octubre.

Los vecinos del sector señalaron que la presencia policíaca y el reinicio de los trabajos se dieron como venganza del gobernador Corral, luego de que el domingo se manifestaran en la carrera de la Liberación que organizó, “fue una movilización policíaca exagerada y a eso los psiquiatras le llaman: síndrome de vacío de poder” “Teníamos aún la esperanza de tener un gobernador prudente y sensato, pero es obvio que la ilegalidad continúa en la obra, por eso le pedimos que recapacite y que nos devuelva nuestras canchas”, comentaron.

Además, coincidieron en que la obra debe quedar suspendida hasta que los tribunales determinen la procedencia de los amparos interpuestos, porque de ganarlos, tendrán que volver a construir las canchas y la infraestructura deportiva que había.

“Yo estoy muy decepcionada de este gobierno; he de confesar que era priista y en busca del cambio voté por Corral, pero ahora me siento tan culpable de haber dado mi valioso voto a una persona sin prudencia y que no aplica la ley”, dijo la señora Esperanza.

Luego de que los elementos de la Policía Estatal se retiraran, los vecinos inconformes con la obra hicieron un nuevo llamado al gobernador para que recapacite, pero que también se someta a la legalidad y a la ética.

El supervisor de la obra, quien dijo llamarse Iván Helo, confirmó que el permiso de construcción se obtuvo el 4 de octubre por parte del municipio, por lo que a partir de ayer las obras se reiniciaron y se trabajará en el lugar hasta el mes de marzo del 2020.

El caso se encuentra aún en el tribunal federal, bajo el número de expediente 454/2019 y está a cargo de los Magistrados Refugio Montoya Moreno, Rafael Rivera Durón y Panfilo Martínez Ruiz.

