Construyen rampas y puente en favor de la inclusión en la Secundaria Técnica 72

El Diario

Con la construcción de una rampa y un paso elevado que conecta dos edificios a nivel del segundo piso, padres y madres de familia de la Secundaria Técnica 72, trabajan para consolidar un plantel educativo incluyente, en favor de las y los estudiantes con alguna dificultad motora.

La construcción de este puente forma parte del proyecto de mejora escolar, en el que los paterfamilias están trabajando, favoreciendo la inclusión educativa, a través de la promoción de igualdad de oportunidades de accesibilidad a los diferentes espacios con los que cuenta el plantel.

Todo lo anterior, gracias a las aportaciones que se manera voluntaria, hacen mamás y papás de jóvenes estudiantes de dicho centro escolar, ubicado al norte de la ciudad, en el fraccionamiento Paseos de Chihuahua.

Tan solo en la construcción de la mega rampa y el puente aéreo, la Asociación de Padres realizó una erogación de 248 mil pesos, la cual fue posible por la gran respuesta y apoyo de un gran número de sus integrantes, para beneficiar a sus hijas e hijos.

A la par de las adecuaciones a la infraestructura de la escuela, personal docente de la Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación Regular (Usaer) 166, de la zona 19 de Educación Especial, trabaja en la adecuaciones a la

metodología (forma en la que se abordan los temas en clases), en función de las necesidades especiales del alumnado que así lo requiere.

Para Valeria O., estudiante con discapacidad motriz de segundo grado en la Técnica 72, la construcción de dichas obras, representa un acto de generosidad pues dice señala que "no solo soy la que me voy a beneficiar, son muchos más los compañeros que también lo harán y me da mucha felicidad que construyan estas rampas, para quienes las requieran".

A la fecha se ha construido además de la mega rampa que conecta dos de los tres edificios del plantel, 9 rampas de acceso a nivel de piso y descansa brazos o barras de apoyo en los sanitarios tanto de hombres como de mujeres.

Además se tiene contemplada la construcción de otro servicio de sanitarios en un ala diferente del plantel, con lo que se busca que las y los alumnos con dificultades de movilidad, puedan acceder a un sanitario cercano, sin importar el sector del plantel en donde se encuentren.

Como parte del proyecto integral de mejora en las instalaciones de la escuela, la agrupación de paterfamilias construyó además la barda perimetral colindante con una escuela primaria aledaña y se instalaron 180 nuevas lámparas led, en aulas y pasillos.

De igual manera se encuentra en proceso la ampliación y mejora de la cafetería, ofreciendo a los mil 100 estudiantes un espacio de más calidad para el consumo de sus alimentos.

Se espera que la inauguración oficial de todas las mejoras en la infraestructura de la escuela, se pueda realizar una vez que las y los jóvenes regresen a las aulas cuando el semáforo epidemiológico se encuentre en color verde.