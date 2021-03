Contagios en México han sido constantes: IP

/ Con el cambio de semáforo la movilidad en la ciudad ha aumentado

Aunque en Europa se enfrenta una tercera ola de contagios de Covid-19 y regresos al confinamiento en rojo en el semáforo epidemiológico, los industriales Francisco Santini y Antonio Valadez indicaron que en México la falta de vacunas y alto número de contagios no permite visualizar una segunda o tercera oleada, sino más bien se tiene una curva constante que se espera bajar con la vacuna.

Sobre volver a un rojo, indicaron que sería muy lamentable, aunque Santini Ramos precisó que el esquema del semáforo epidemiológico está agotado y existen otros métodos de cuidados que no implican necesariamente cerrar sectores y economía, sino sectorizar personas por edad y lugar para que la economía siga funcionado.

La pandemia llego y va a durar un buen tiempo y se debe buscar un esquema de cuidado diferente, recalcó.

A decir, del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Santini dijo que hay avances importantes en la posibilidad de que el sector privado en alianza con autoridades locales pueda adquirir las vacunas contra el Covid-19.

Señaló que está claro que solo los gobiernos pueden comprar las vacunas a los laboratorios, por lo que el sector privado no pude adquirirlas para comercializar.

No obstante, dijo que dado el tema electoral no quisiera dar mayor comentario sobre el avance que se tiene en la negociación y las cartas de intención de compra ya listas, por lo que no le gustaría dar más detalles y que algo pueda detener el proceso.

Sin embargo, dijo que en un corto plazo podrían tener buenas noticias sobre la adquisición de vacunas entre gobierno y sector privado.

A su vez, el presidente de Canacintra, Antonio Valadez García indicó que está en puerta las vacaciones de Semana Santa y seguramente la ciudad recibirá visitantes no solo del país sino del extranjero y ese movimiento de personas puede generar otra ola de contagios.

Por ello, hay que ser responsables y seguir los protocolos que se han tenido, y enfatizó, que se tiene ya un año de experiencia y no se puede permitir que la situación se descontrole, por lo que si se recibe gente se requiere atender las instrucciones de estar aislados un poco y hacer pruebas rápidas para no tener ese tipo de contagios.

Apuntó que si se visitan otros lugares es deseable que al regreso se debe tener la preocupación de los contactos en la familia y empresas, para no desbordarse y avanzar en el semáforo.

Sobre el regreso al rojo en el semáforo epidemiológico por un rebrote, apuntó que eso es algo que nadie está preparado, ni es deseable que eso se presente.

La experiencia y el aprendizaje obtenido será muy valioso para evitar que eso pase, insistió el líder de los industriales.

Finalmente expuso que en este periodo vacacional quizá se tenga contacto con otras personas que habitualmente no se tiene, por lo que hay que seguir atendiendo los protocolos de uso del cubre bocas, lavado de mano, sana distancia para reducir la posibilidad de contagio.