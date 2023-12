Contemplan operar a Duarte por arritmia

Foto de archivo / El exgobernador padecería una arritmia cardiaca

El exgobernador del Estado, César Duarte, permaneció ayer en un hospital privado debido a complicaciones en su salud.

Según explicó su abogado, Héctor Villasana, adicional a las afecciones cardiacas, el exmandatario desarrolló un problema pulmonar por el que es atendido, ante lo que existe la posibilidad de que sea necesario practicarle otra operación ante las arritmias que padece.

El domingo, familiares del ex gobernador César Duarte, dieron a conocer que está bajo un cuadro delicado de salud, por lo que tuvo que ser trasladado de urgencias desde el Cereso a un hospital particular. El ex mandatario está con atención permanente de un cardiólogo, por las complicaciones de salud que ha mostrado en las últimas horas.

Al respecto el abogado expuso que estarán al pendiente del desarrollo de la salud del exmandatario, pero serán los médicos quienes indicarán que tratamiento y estudios deberán realizársele para garantizar su integridad personal.

Villasana mencionó que ayer estuvieron en el hospital para conversar con el exgobernador y sus médicos, quienes señalaron que la arritmia que sufrió grave, por lo que no pudo ser atendido por el personal médico del penal. Hasta ayer por la tarde no había fecha para que sea reingresado al penal.

ochavez@diarioch.com.mx