Continúa DiDi Plus operando en la ciudad

Chihuahua, Chih.- La empresa Didi sigue prestando el servicio colectivo de transporte, pese al retiro de diez unidades por funcionamiento ilegal, según pudo comprobar esta casa editora en viaje realizado el día de ayer.

“A mí ya me espera la gente en un mismo sitio cuando paso en la mañana. Me dicen que ojalá nos quedemos, porque aquí van más cómodos, saben a qué hora vamos a pasar y que tienen su asiento seguro, que no los va a dejar porque va lleno o por esas cosas como el camión”, explicó al reportero el chofer de una de estas unidades.

El conductor de Didi Plus indicó que los chihuahuenses se han ido aclimatando al servicio, así como ellos como choferes, a pesar de que ahora van casi a contracorriente, cuidándose de la Dirección de Transportes, pues no cuentan con un permiso del Gobierno del Estado.

El chofer de Didi plus informó que han tenido problemas con el sistema y otras situaciones que se presentan en el dia a dia, pero al final, asegura, han podido seguir funcionando.

El día de ayer El Diario realizó un recorrido para comprobar la funcionalidad de esta aplicación que se ha mantenido desde noviembre del 2021 como tema de opinión pública, pues la situación es compleja para la compañía que no cuenta con la debida autorización estatal para circular, por lo que siguen trabajando con un amparo de un juez federal. Esto debido a que la ley estipula que este tipo de transporte debe contar con una concesión, según se rescata en declaraciones del Secretario de Gobierno y de líderes transportistas.

Con todo ello, las camionetas siguen circulando con rutas de más de 1 hora que van de Sur a Norte, desde Villas del Real al Centro, recorriendo el Periférico, hasta Punta Oriente, por las principales avenidas. No obstante las adecuaciones continúan con cambios de rutas dependiendo del pasaje, de la rentabilidad y otras circunstancias según lo explican los propios conductores.

“Yo antes recorría la Juan Escutia pero esa la quitaron ya, no les funcionó. Pero me parece que sí hay algunos que van por ahí. A mí lo que me pasó es que me ampliaron el recorrido, porque ahora llego hasta el Seguro Social, el hospital del IMSS. Para eso tengo que hacer una hora y veinte minutos, pero los tiempos en la aplicación no están coincidiendo, porque me dicen que tengo que terminar, por ejemplo, a las 3:20 ahí, pero tengo que salir para el otro recorrido de nueva cuenta a las 3:15, y eso es imposible, es algo que tienen que arreglar para que no se cancele la ruta”, detalló otro de los conductores consultados.

Señaló que el costo es de 16 a 24 pesos, según la distancia que se recorra, y para poder utilizarlo se necesita obligatoriamente de un teléfono celular con internet. Después de descargar la aplicación de Didi Pasajeros, o si ya se cuenta con ella, se escriben las direcciones de partida y llegada.

Sí se toma uno de los viajes desde la Avenida Zarco, frente a Derechos Humanos, por ejemplo, y hacia un punto del Periférico de la Juventud, la aplicación te asigna uno de los “Puntos de Encuentro” más cercano, que son las paradas que ya están asignadas desde la plataforma. En dicho caso específico el punto cercano se encuentra sobre el Canal, o Teófilo Borunda, frente a una tienda de conveniencia.

Es así que hay que caminar más de un kilómetro para llegar a dicho punto en el que la aplicación ya hizo un cálculo del tiempo en que podrán coincidir pasajero y conductor. Este tiempo fue de 30 minutos tras el camino a recorrer.

En cada una de los puntos la aplicación da la opción de desplegar una imagen a vista de calle, con el fin de que el pasajero identifique el punto exacto. Es ahí donde tras acabar el contador de minutos, y casi exactamente llega la camioneta pues la aplicación es muy clara al indicar que “el conductor no te esperará en el punto”, ya que deben cumplir con los tiempos determinados.

Según explicaron conductores la aplicación les hace una notificación cerca del punto, pues previamente no saben si tendrán que recoger pasaje. Actualmente, dijeron, el número de pasajeros es limitado fuera de horas pico, pues alrededor de las 11 de la mañana se viaja casi en solitario. Sin embargo el sistema es de completar rutas constantemente y durante la mañana y cuando ya no hay transporte público, como a las 11:00 de la noche, es también que son más solicitados. No obstante, en un segundo recorrido, ya sobre una vía principal, el tiempo de espera es de 5 a 10 minutos. Y si bien el costo de llegar desde el Periférico de la Juventud y casi Juan Escutia, hasta la Teófilo Borunda es de 18 pesos, la aplicación ofrece constantes descuentos por lo que en el caso de los citados viajes, uno de ellos fue gratuito, mientras que el segundo costó 9 pesos. Asimismo, los conductores señalaron que actualmente por cada 5 viajes se regala uno, y han mantenido diversas promociones. Para los trabajadores del volante, que señalaron se encuentran ahí debido a que ven Didi Plus como una mejor opción de transporte, también se ha complicado el trabajar sin una autorización estatal. Señalaron que autoridades les han quitado los vehículos, y si bien han salido ya del corralón, temen que este tipo de detenciones continúen.

A pesar de ello coincidieron en que este sistema de transporte colectivo es viable para quedarse en la ciudad, pues los tiempos son menores, la comodidad e información es mayor para los usuarios y si bien actualmente son pocos los que conocen del sistema, cada día se suman más personas, sobre todo estudiantes y trabajadores que viajan a sus centros laborales.