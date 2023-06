Continúa recepción de apoyos para combatientes de incendio forestal en Conanp

La Comisión de Áreas Naturales Protegidas y Ejido el Largo continúan con la recepción de apoyos como víveres, insumos para primeros auxilios, y equipo con el que puedan apoyar a las brigadas que actualmente combaten un incendio forestal en la citada comunidad en la que se encuentran zonas naturales protegidas.

El incendio del Área Natural Protegida Campo Verde, afecta a comunidades como El Poleio, El Ancla y El Ojito en el Municipio de Madera. Los artículos necesarios que se pueden realizar en la capital del estado son:

“Agua embotellada, alimentos no perecederos (enlatados, atún, aceite, galletas, barras energéticas, etc.), botiquín de primeros auxilios y medicamentos. EPP (guantes, lentes, mascarillas, cubrebocas, chalecos, ropa, etc. Así como linternas o silbatos con emisión de sonido.

Estos se estarán recibiendo en las oficinas de la Conanp en Chihuahua ubicadas en la Calle Guadalupe Victora 1001, de la Zona Centro junto al Hotel San Juan y cerca del Bachilleres plantel 1.

Los apoyos se estarán recibiendo en un horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a seis de la tarde, informó la Comisión.

Asimismo se habilitó un centro de acopio en el Municipio de Madera que está abierto desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde en las instalaciones ubicadas en el Centro Cultural San Pedro de aquel municipio.

La Conanp pidió a la población sumarse al apoyo y unirse por el bienestar de los bosques del estado de Chihuahua.

fcordova@diarioch.com.mx