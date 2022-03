Continúa venta de vapeadores

/ Tienen mucha promoción en redes sociales

Chihuahua.- Varias máquinas expendedoras de cigarros electrónicos todavía ofertan en diferentes plazas comerciales, con la excepción de que solamente con tarjeta de débito y crédito pueden ser adquiridos; esto, por disposición de las autoridades federales y estatales de no estar al alcance de los menores.

Las quejas de ciudadanos, ha sido por la presencia de dichos dispositivos en plazas como Distrito 1 y Paseo Central, que a pesar de contener una etiqueta que advierte sobre los daños a la salud, cualquier persona puede comprarlos.

En el caso de otros negocios como en la Plaza de la Tecnología en el Centro de la ciudad, claramente están los letreros de prohibida la venta de estos cigarros a menores y son los encargados los responsables de negar el servicio a quien no sea mayor de edad.

En cuanto a la autoridad, Gobernación Municipal, ha sido muy clara en que son la Comisión Federal para los Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la estatal (Coespris), las dependencias que pueden girar orden para el retiro de estas y el Municipio entraría como apoyo.

Informó que las primeras notificaciones han sido para que las máquinas estén dentro de los establecimientos comerciales donde solo entran mayores de 18 años como son los bares y antros, pero que no estén al alcance de menores.

No obstante, se ha solicitado que estas máquinas no puedan venderse a cualquiera, por lo que se ha implementado el sistema de tarjeta de debido o crédito para poder comprar, por lo que un infante no tiene acceso a esta y se supondría que tampoco joven que no haya cumplido la mayoría de edad.

De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) existe la prohibición para importar, comercializar y comprar, entre otras acciones, cigarros electrónicos, también conocidos como vaporizadores o vapeadores, en todo el país.

También es un hecho que varios consumidores de cigarros electrónicos, han defendió el uso del mismo, que a su parecer, no les ha causado ningún daño e incluso les quitó el hábito de fumar tabaco convencional, así como sentirse mejor en su salud.

También el costo se reduce, ya que muchas veces los precios van desde los económicos de 300 pesos hasta superar los mil pesos, pero el tiempo que les dura es mucho y sienten el ahorro, a diferencia de un fumador regular que suele gastar más de 300 pesos semanales en tabacos.

En cuanto a la Secretaría de Salud Estatal, ha brindado informes sobre los efectos de consumir varias de las sustancias que llevan algunos de estos cigarros, sin embargo es responsabilidad de quien lo consume.

Otra modalidad no regularizada es en las redes sociales, ya que usualmente publican la venta de los vapeadores. Esto, en muchos grupos de venta de artículos variados y llegan a miles de personas.

En días pasados, elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) catearon un domicilio en la colonia Pavis Borunda donde aseguraron 859 cartuchos para cigarros electrónicos con esencia de marihuana, los cuales actualmente no están permitidos; no por ser vapeadores, sino por la sustancia que aún no está autorizada en todos los productos y debe ser regulada. Esto, a pesar de que hay libertad de consumo de la cannabis, más no la comercialización en todas sus presentaciones.