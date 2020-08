Continúa violencia política contra alcaldesa

Chihuahua.- La violencia política en contra de la alcaldesa María Eugenia Campos Galván continúa, luego de que la edil capitalina reclamara en redes sociales que no fue invitada a los eventos que el embajador de Estados Unidos en México Christopher Landau sostuvo el viernes en esta ciudad acompañado por el gobernador Javier Corral Jurado.

Desde una cuenta de Twitter denominada “YoxJavierCorral”, respondieron el reclamo de la alcaldesa diciendo que el gobernador no quiere mezclarse con corruptos, según trascendió de manera extraoficial que fue el propio coordinador de Comunicación Social de gobierno del estado, Manuel del Castillo, quien difundió el mensaje.

Luego de la visita del diplomático estadounidense a Chihuahua, la alcaldesa María Eugenia Campos Galván, en sus redes sociales escribió “Quiero pensar que no me invitaron porque no conozco del idioma inglés. ¡Bienvenido a Chihuahua Capital embajador Landau! Una ciudad que en unión con los ciudadanos generamos condiciones para el desarrollo económico #chihuahua”.

El post de la alcaldesa, recibió cientos de comentarios, entre ellos uno emitido desde la cuenta YoxJavierCorral que dice “@MaruCampos_G No creo que sea por lo del idioma… Más bien creo que no has entendido que @Javier_Corral no quiere mezclarse con corruptos!! #HastaDondeTope. Además te hubieras sentido muy incómoda: conversaron por la mañana sobre la corrupción de Duarte y sus beneficiarios.

Según trascendió, esta publicación fue difundida por el propio titular de Comunicación Social de Gobierno del Estado, Manuel del Castillo, quien ayer no respondió las llamadas telefónicas que se le hicieron.

No es la primera ocasión que se emiten comentarios de este tipo en contra de la alcaldesa capitalina, pues luego de la detención del exgobernador César Duarte en Estados Unidos, ocurrida el pasado 8 de julio, el gobernador Javier Corral Jurado aseguró que existe una nómina secreta manejada por la administración pasada en la que se pagó a diversos actores políticos y empresarios y en la que supuestamente aparece María Eugenia Campos Galván.

El gobernador del Estado, Javier Corral, indicó que su administración desahogará las investigaciones respecto a las personas que recibieron dinero de la nómina secreta del exgobernador César D. y descartó que esta información sea utilizada para controlar la sucesión de la gubernatura.

“No vengo a cuidarle a nadie sus aspiraciones”, declaró.

Luego de que el exdirigente estatal del PAN, Mario Vázquez, expuso que se están utilizando las investigaciones para controlar el proceso para determinar la sucesión, Corral dijo que no existe tal manejo y recalcó que las indagatorias irán hasta donde topen.

Recalcó que es mentira que en un año no ha atendido a la alcaldesa de Chihuahua, ya que se han visto en varios eventos y adelantó que no se reunirá con ella a solas.

Sin embargo, enfatizó que sus diferencias con Campos no afectan la relación interinstitucional.