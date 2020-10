Continúan chihuahuenses incumpliendo medidas de prevención

El Diario

En colonias de la ciudad y sobre todo en lugares con grandes concentraciones de personas, como el Centro Histórico, las personas siguen con la relajación de medidas sanitarias a pesar de que Ciudad Juárez regresó al semáforo a naranja, lo que podría pasar en Chihuahua de continuar los contagios, según informó la Secretaría de Salud.

A pesar de las recomendaciones de que en semáforo amarillo se realicen solo actividades indispensables, que sea obligado el uso de cubrebocas en establecimientos y vía pública, y se respete la sana distancia, la ciudadanía sale a las calles a pasear y a “ver qué se ve”, sin un objetivo claro y en muchos de los casos sin respetar las citadas medidas que continúan vigentes y sobre todo bajo la advertencia de que la ciudad podría regresar al semáforo naranja, que ha sido el caso de la fronteriza Ciudad Juárez, donde gimnasios, bares y otros establecimientos deben cerrar de nueva cuenta.

“Muchos nos cuidamos y otros no, yo tengo desde que empezó la pandemia encerrado, salgo muy poco, sólo un momento y me quedó ahí. La gente no se está cuidando, lo ven como una cosa natural, ya nadie se lava las manos, no usan cubrebocas y eso es evidente aquí en las calles”, opinó Manuel Hernández, hombre de la tercera edad y habitante de la colonia 2 de octubre.

Algunas de las personas consideraron que también en las colonias se ha visto una movilidad normal, así como incluso la realización de fiestas de barrio, con decenas de personas y sin que la autoridad acuda a poner orden tras las llamadas.

“Aquí en la 2 de Octubre se ve que la misma gente no hace caso. Andan, se hacen bolas, pachangas se mantienen haciendo muchos como si nada, pues si entiende uno que se quiera cambiar a naranja otra vez”, comentó el señor Albino Islas habitante de la citada colonia.