Continúan niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo de calle

Chihuahua.- Hace un mes y seis días, desde que Erik (nombre ficticio), de cinco años, murió a unos metros de su madre, luego de ser atropellado por el conductor de una camioneta Pick Up, en el crucero del Periférico Lombardo Toledano.

Erik, en compañía de su madre y otro de sus hermanos; pedían limosna en el cruce y limpiaban los vidrios de los conductores.

Esa noche fue “trágica” para todos los que presenciaron el incidente. Principalmente, para quienes también realizan actividades en ese sitio; sin embargo, pese a lo lamentable de este hecho; actualmente niños, niñas y adolescentes continúan en situación de trabajo de calle.

En la zona hay por lo menos, 10 personas entre limpia parabrisas, malabaristas, vendedores de agua, de periódico, o simplemente personas que piden limosna en el lugar. De estos, tres son menores de edad.

Aunque, diariamente, se ven a muchas niñas, niños y adolescentes (NNA), en situación de calle, no sólo en ese crucero, el DIF Estatal, no cuenta con cifras de cuántas personas pertenecientes a este segmento de la población piden o trabajan en los cruceros.

Lo anterior se debe, de acuerdo con lo que indica este organismo, es a que, muchas de estas personas no son de aquí, “van y vienen”, se cambian de crucero o de ciudad; sin embargo, tampoco hay un registro promedio.

Esto también es nulo para niñas, niños y adolescentes que radican en el estado y que cuentan con una casa en la entidad.

De acuerdo con La Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Ley General) aprobada el 4 de diciembre de 2014 representa un hito en la historia de la garantía de derechos de la infancia y la adolescencia en México.

Esta normatividad sienta las bases de un Sistema de Protección Integral a nivel nacional para el diseño y coordinación de políticas públicas en materia de infancia y adolescencia. Además, como parte de ese Sistema, se reconfigura la respuesta del Estado frente las violaciones de derechos de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Diversos apartados de la Ley General, entre ellos, el Título Quinto “De la Protección y Restitución Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes” desarrollan la manera en que el gobierno, la sociedad civil, la familia y la sociedad reaccionarán frente a la violación de derechos de niñas, niños y adolescentes, y actuarán de manera concurrente para restituírselos de forma inmediata. Esta Ley General establece diferentes mecanismos y procedimientos para asegurar la protección de niñas, niños y adolescentes cuyos derechos han sido violados.

Entre estos mecanismos se encuentran las Procuradurías de Protección (Federal y locales) y el procedimiento que se debe seguir para la protección y restitución de los derechos de forma integral.

Para llevar a cabo una verdadera restitución, es necesario conocer de forma individual el caso de cada niña, niño y/o adolescente, partiendo desde ese punto; si no existen estadísticas, no se analizan los casos de manera directa y no se tiene comunicación de forma constante con las personas en situación de trabajo de calle, no se estaría haciendo una restitución real.