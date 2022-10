Continuaremos legislación en apoyo a las mujeres: Salazar

Chihuahua.- Durante su primer informe de trabajos legislativos, la diputada Ivón Salazar dedicó un mensaje especial y adelantó que seguirá impulsando el trabajo legislativo que procure políticas públicas para que las mujeres vivan libres y sin miedo.

Indicó que representar a los habitantes de regiones tan diversas, conformadas por 32 municipios que suman 124 mil kilómetros cuadrados, más del 50 por ciento del territorio estatal, representa un gran reto que significa llevar al Congreso las peticiones de la gente que les brindó su confianza.

Destacó que como Grupo Parlamentario tienen presencia en 30 de 35 comisiones y comités del Congreso del Estado, realizando trabajo legislativo no solo en la presentación de iniciativas sino también en el análisis, discusión y aprobación diversas propuestas de otros grupos políticos que se traduce en más de 241 dictámenes aprobados por el Pleno, siendo la balanza que define temas y reformas trascendentales para el desarrollo económico del Estado.

“Me han dado la oportunidad de llegar a darle cause a muchas de las causas de las mujeres para que puedan encontrar el eco que necesitan, porque he aprendido desde mi partido, como ONMPRIÎSTA que me formé, que debemos destacar que todas las mujeres tenemos que tener sororidad entre nosotras para que podamos cambiar la realidad y erradicar la violencia de una vez por todas. ¡Ni una más en las estadísticas, ni una menos en casas, queremos chihuahuenses mujeres que vivan libres y sin miedo!, manifestó.

La legisladora agradeció la presencia de autoridades estatales, alcaldes, regidores, organizaciones civiles, líderes y militantes del PRI, amistades y sobretodo de su familia que la ha apoyado incondicionalmente en este primer año de legislar por el bien de Chihuahua.

“Para el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional no hay ni regiones ni ciudadanía menor, seguiremos siendo portavoces de sus causas porque compartimos el sentido de pertenencia en costumbres, cultura y tradiciones, donde mantenemos viva nuestra historia revolucionaria y somos impulsores de que prevalezca ese reconocimiento”, dijo durante el evento que compartió junto con su compañero de bancada Edgar Piñón y su coordinador Noel Chávez.

Durante el primer año de trabajo legislativo, la Diputada Ivón Salazar que funge como presidenta de la Comisión de Igualdad, durante el cual realizó diversas gestiones y presentado varias iniciativas que abonan al desarrollo integral de las y los chihuahuenses, entre las que destacan:

• Garantizar que las mujeres tengan una vida libre de violencia, propuso que se reformen diversos ordenamientos jurídicos en el estado de Chihuahua a fin de dar en respuesta a la obligación que tiene el Congreso de atender una serie de señalamientos que se asentaron en la declaratoria de alerta de género en cinco municipios: Ciudad Juárez, Chihuahua, Guadalupe y Calvo, Cuauhtémoc y Parral.

• Logra que se decrete la institucionalización de la conmemoración del inicio de la revolución por medio de una sesión solemne en Cuchillo Parado.

• Propuso que la creación de los Institutos Municipales de las Mujeres no sea una cuestión optativa, sino obligatoria.

• Presentó una serie de reformas a la Ley de Salud Mental del Estado de Chihuahua en materia de prevención y detección de conductas suicidas.

• Gestionó la reparación del socavón que interrumpía el tránsito en el tramo de San Lorenzo- Santa Clara, que causó serias afectaciones

Agregó que también visitó y apoyó a las comunidades de municipios como Ahumada, Aldama, Aquiles Serdán, Coyame del Sotol, Guadalupe, Manuel Benavides, Meoqui, Ojinaga, Praxedis G. Guerrero, Rosales para atender peticiones y solicitudes de los ayuntamientos, manteniendo una cercanía estrecha con la ciudadanía.