Contrarresta médico la diabetes con cirugía

Desde el 2004, el doctor Jesús Argüelles Sarmiento, médico cirujano bariatra, realizó la primera cirugía con fines metabólicos para el control de la diabetes mellitus tipo II, que está asociada con la obesidad, esta intervención consiste en la realización de una manga gástrica y de esta manera se remite la diabetes y la obesidad.

Gracias a esta operación la nomenclatura de los colegios de obesidad cambió y ahora se denominan Colegios de Cirugía de Obesidad y Enfermedades Metabólicas.

Esto a raíz de una publicación que se hace en medios nacionales en la que afirman que “un mexicano contrarresta la diabetes con cirugías a bajo costo”.

En este sentido, el doctor Jesús Argüelles Sarmiento, quien fue reconocido de Cirugía de Obesidad y Enfermedades Metabólicas, como el primer médico cirujano bariatra en realizar este tipo de procedimiento quirúrgico para el tratamiento de la diabetes, reconocimiento que le fue entregado en 2016.

Desde el 2004 a la fecha, el doctor Argüelles Sarmiento ha realizado una infinidad de cirugías de este tipo a pacientes desde los 18 hasta los 60 años de edad y afirma que la calidad de vida de estas personas ha mejorado notablemtne.

Expuso que la cirugía metabólica y de diabetes la venimos realizando desde el 2004 cuando descubrimos que los pacientes que eran sometidos a cirugía de obesidad , mejoraban impresionantemente de su diabetes y la misma remitía ; entonces decidimos realizar una cirugía similar para los pacientes diabéticos no obesos logrando un buen control y remisión también en este grupo de pacientes, basándonos en que la cirugía per se tiene un efecto primario para la remisión de la diabetes y no es tanto por la pérdida de peso obtenida.

Dichos estudios se realizaron 2004, en esta ciudad de Chihuahua por los Doctores Jesús Arguelles y por el Doctor Bernal , y por lo cual fueron reconocidos nacional e internacionalmente ,estudios que por su importancia lograron cambiar a nivel mundial la nomenclatura de los colegios de obesidad, a llamarlos ahora colegio de cirugía de obesidad y enfermedades metabólicas, ya que se demostró desde entonces que estas cirugías gastrointestinales remitían la diabetes y enfermedades metabólicas.

Desde entonces varios grupos a nivel nacional se encuentran realizando e investigando sobre el tema con excelentes resultados, y bajo la tutela del Colegio Mexicano de Cirugía de Obesidad y Enfermedades Metabólicas, quien ahora se encarga también de formar especialistas en la materia y certificar a los Cirujanos de obesidad en conjunto con el colegio mexicano de Cirugía General.

En resumen, en la actualidad existen varios grupos realizando desde hace años cirugías para remisión de la diabetes, y de ellas la más estudiada y con los mejores resultados hasta la fecha es el bypass gástrico, ( de hecho si existen otras mejores pero con riesgos más elevados de complicaciones), y todas ellas requieren de seguimiento por el equipo multidisciplinario y por endocrinología, ya que la diabetes estará en remisión, lo que significa que tendrá muy buen control sin medicamentos, sin insulina y con sus cifras de azúcar normales, sin embargo, el paciente puede ser que vuelva a descontrolarse de su glucosa en alguna etapa de su vida, por eso “no hablamos de cura total”, pero se acerca a eso

Es injusto decir que solo un Mexicano controla la diabetes cuando son varios grupos de cirujanos bariatras en la actualidad los que trabajamos con estas cirugía; la primicia y los reconocimientos como pioneros aquí en la cd de Chihuahua lo tenemos nosotros, desde 2004, pero ahora casi todos los cirujanos de obesidad del país realizan estas cirugías con fines metabólicos también y para control de la diabetes, por lo que ejemplos de pacientes que se han beneficiado de la cirugía abundan





LA CIRUGÍA NO ES BARATA

La tecnología que se utiliza en estos procedimientos para hacer la “cirugía segura” no es barata, sin embargo tampoco es inalcanzable para la mayoría de la gente, lo que sí ha probado la cirugía para diabetes es ser más barata que las complicaciones de la enfermedad ; la cirugía a la que se refiere el artículo anterior menciona que es más sencilla y barata, lo que puedo decir es que para una bipartición (cirugía mencionada en el anterior artículo) se realizan básicamente dos cirugías, un primer tiempo en la misma cirugía para realizar una manga gástrica, en la que se usan en promedio 5 grapadoras, luego otra para separar el intestino, otra para unir estomago con intestino y otra para unir intestino con intestino ( mínimo 8 grapadoras) cuando con la manga solo serían cinco ( la manga es más barata por ese simple hecho, también es una cirugía que remite la diabetes y la obesidad) además de que el tiempo quirúrgico es mayor( el doble o más) que una manga, entonces no puede ser más barato , tampoco más segura, ya que son más uniones en su intestino y estómago, y cada unión aumenta el riesgo de una fuga.

“Celebro que se esté investigando y buscando nuevas opciones, pero el público debe de saber que ya existe desde hace muchos años la cirugía para diabetes con excelentes resultados,( bypass gástrico, manga, minigastric bypass, switch duodenal, etc) ; que la biparticiòn es una cirugía en investigación, que no ha probado ser mejor que las actuales ni con menos riesgos, y que todas las cirugías en investigación deben estar avaladas por el colegio mexicano de cirugía de obesidad y enfermedades metabólicas bajo protocolos estrictos y aprobados, tal vez en un futuro logre ser parte de las muchas cirugías que remitan la diabetes, pero por ahora no ha probado ser mejor que las actuales.” ([email protected])