Control Interno de la FGE investigará a policías ebrios

Chihuahua.- Los dos elementos de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), Bryan P. y Ricardo C. C., esta mañana fueron puestos a disposición de la Dirección de Control Interno, de la Fiscalía General del Estado (FGE), para rendir su declaración y continuar con las investigaciones, informó la corporación, además dijo que podrían ser procesados.

En este sentido, el jefe de la Policía en Chihuahua, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, señaló que no permitirá, ni cobijará actos indebidos, independientemente del grado o cargo que ostenten los elementos, enfatizando en que los dos oficiales serán investigados y procesados conforme al reglamento administrativo, así como a través de la Comisión de Honor y Justicia de la Institución, órgano encargado de emitir alguna resolución.

“No vamos a tolerar actos de denigren a la Corporación y en un acto de responsabilidad coadyuvaremos en la investigación, a fin de esclarecer este suceso”, concluyó.

Lo anterior, luego de que durante la madrugada de hoy fueron detenidos dos elementos de la Comisión Estatal de Seguridad, quienes presuntamente bajo el influjo del alcohol conducían una unidad oficial e intimidaron al menos a tres ciudadano.

Uno de los elementos está adscrito a la División Bancaria y el otro estaba de vacaciones.

Los hechos se registraron en atención a una llamada recibida al número de emergencia 9-1-1, en donde se reportaba en colonia Los Olivos un altercado entre policías y ciudadanos, solicitud que fue atendida por los efectivos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.