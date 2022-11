Convertirȧn Ex Hacienda en una Villa Medieval

La segunda edición del Medieval Game Fest se llevará a cabo este próximo sábado 19 de noviembre en la Ex Hacienda el Torreón, por lo que organizadores invitaron a este evento totalmente familiar y que también cuenta con un área para mayores de 18 años en una feria de época en la que se podrá vivir una fantasía medieval con música, disfraces, alimentos y campamento referente a este periodo histórico.

Así lo detalló Cynthia Angélica Rodríguez, quien explicó que previamente se tuvo una gran participación de la sociedad chihuahuense que solicitó esta segunda edición en la que se espera más de mil 400 personas como lo fue en el mes de junio.

En esta ocasión se espera la participación de 18 stands de productos locales como cerveza artesanal, artesanías, un corredor gastronómico relacionado a lo medieval. Las actividades empiezan desde las 10 de la mañana, hasta las 7 de la tarde y a partir de las 8 de la noche se dará inicio al campamento con actividades alrededor de la fogata, narración de historias, caminata nocturna, entre otras.

Cabe destacar que todos los participantes de stands acuden con decoraciones medievales y vestuario y participan también en un concurso para los mejores.

Además de ello alguna de las actividades son los torneos medievales, talleres artísticos, en los que las familias pueden hacer un estandarte, hacer un sello familiar, cartas medievales que se incluyen con el costo de entrada y otras más que tendrán costos de 10 o 20 pesos.

Aunado a ello la programación artística incluye grupos de música medieval, así como Metal Vikingo, entre muchas otras.

Wendy Domínguez informó que también se cuenta con recorridos a un castillo ubicado cerca de la Ex Hacienda. Para quienes deseen acudir disfrazados señaló que en el lugar se comercializarán escudos y espadas de cartón, así como algunos aditamentos para los disfraces, y señaló que está prohibida la entrada de armas como espadas de metal, a pesar de que no cuenten con filo, esto por la seguridad de los asistentes. Por lo que recomendó que quien desee acudir con disfraz pueden conseguirlo en tiendas especializadas relacionado a la fantasía medieval pero no es obligatorio acudir disfrazado.

Por su parte Héctor Hernández, en representación de Canaco, señaló que este tipo de eventos fomenta el comercio local y sobre todo el turismo estatal, por lo que estarán apoyando la participación de comerciantes.

El costo de la entrada general es de 100 a 150 pesos, así como 250 para el campamento y es gratuita para menores desde 0 a 7 años, así como mayores de 70 años. Los eventos se pueden comprar en eventbrite.com, así como en las páginas oficiales de Medieval Game Fest en Facebook.

fcordova@diarioch.com.mx